"Tereddütsüz devletimizin yanındayız"

ÇORUM (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Barış Pınarı Harekatı'nda devletimizin yanındayız. Amasız, fakatsız, şüphesiz, tereddütsüz Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen devletin yanındadır." dedi.

Geylan, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Bürosu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda savaş değil operasyon yaptığını vurguladı.

Operasyonun başlangıcından bu yana bir hafta geçtiğini belirten Geylan, "Malumunuz devletimiz bir mücadele içinde. Türkiye Kamu-Sen olarak dün Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi şimdi de Fırat'ın doğusunu pislikten temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'nda devletimizin yanındayız. Amasız, fakatsız, şüphesiz, tereddütsüz Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen devletin yanındadır." diye konuştu.

Teröre karşı operasyonların aralıksız sürmesi gerektiğini ifade eden Geylan, "Şunu talep ediyoruz, gerek yurt içinde gerek yurt dışında devletimizin bekasına, milletimizin selametine kasteden son terör unsuru ortadan kaldırılıncaya kadar bu operasyon devam etmeli." ifadesini kullandı.