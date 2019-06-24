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Tereyağı alırken dikkat etmeniz gereken 8 önemli nokta

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.06.2019 13:50 | Son Güncelleme

En sağlıklı yağlar arasında gösterilen tereyağı da gıda teröründen nasibini aldı. Siz de kandırılmak istemiyorsanız alışveriş yaparken bilinçli hareket etmelisiniz. İşte tereyağı alışverişinizde en sağlıklısı tercih yapmanıza yardımcı olacak 8 ipucu.

Tereyağı alırken dikkat etmeniz gereken 8 önemli nokta

Birçok tüketici ne yazık ki gerçek, doğal, köy ürünü diye pazarlanan sahte ürünleri alabiliyorlar. Eğer siz de yağ alışverişinizi kendinizden emin bir şekilde yapmak istiyorsanız bu noktalara çok dikkat edin;

Bir parçasını sıcak suda eritin

Aldığınız tereyağı hakkında kuşkularınız varsa, tereyağından küçük bir parça alıp sıcak suya atın. Gerçek tereyağı tek parçada ufalarak erir, eğer parçalara ayrılarak eriyorsa o tereyağı değil margarindir.

Oda sıcaklığında bakın

Gerçek tereyağını, mutfağınızda oda sıcaklığında bıraktığınızda asla tamamen erimez sadece yumuşar. Ne kadar yumuşarsa yumuşasın şeklini de bozmaz. Eğer bir müddet sonra su gibi erimişse gerçek değildir.

Dolaptan çıkardığınızda bıçakla kesin

Gerçek tereyağını dolaptan çıkarır çıkarmaz bıçakla kestiğinizde zorlanabilirsiniz ve bu normaldir, ancak sadece bıçak darbesi alan yerler kesilmeli (parçalanmalı). Eğer yağın bütünü bir taş gibi çatlıyorsa bu onun katkılı bir yağ olduğunu gösterir.

Rengi sizi aldatmasın

Sarı olan tereyağları gerçektir, beyazlar ise sahtedir gibi bir algıya kapılmayın! Tereyağının rengi yağ yapımında kullanılan hayvanın sütüyle alakalıdır.

Tavada köpürmesine dikkat edin

Tereyağını tavada erittiğinizde göz göz olmuyor ve köpürmüyorsa kesinlikle sahtedir, ve sakın tüketmeyin. Doğal ve organik bir tereyağı tavada kızdırılınca köpürür. Köpürmesinin nedeni tereyağının içerisinde bulunan suyun yoğunluk farkından dolayı yukarı çıkmasıdır.

Erirken gözlemleyin

Tereyağının oda sıcaklığında beklerken tam anlamıyla erimeyeceğini söylemiştik, ancak eridiği kısımların da kontrolü çok önemli. Erirken kendisinden daha farklı renkte (daha koyu sarı) eriyorsa, bu yağda boya kullanılmış ve sahtedir.

Fiyatına bakın

Gerçek ve doğal tereyağlarının fiyatları oldukça yüksektir, alırken bu bilgiyi de göz önünde bulundurun.

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