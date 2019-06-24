Tereyağı alırken dikkat etmeniz gereken 8 önemli nokta

Birçok tüketici ne yazık ki gerçek, doğal, köy ürünü diye pazarlanan sahte ürünleri alabiliyorlar. Eğer siz de yağ alışverişinizi kendinizden emin bir şekilde yapmak istiyorsanız bu noktalara çok dikkat edin;

Bir parçasını sıcak suda eritin



Aldığınız tereyağı hakkında kuşkularınız varsa, tereyağından küçük bir parça alıp sıcak suya atın. Gerçek tereyağı tek parçada ufalarak erir, eğer parçalara ayrılarak eriyorsa o tereyağı değil margarindir.

Oda sıcaklığında bakın



Gerçek tereyağını, mutfağınızda oda sıcaklığında bıraktığınızda asla tamamen erimez sadece yumuşar. Ne kadar yumuşarsa yumuşasın şeklini de bozmaz. Eğer bir müddet sonra su gibi erimişse gerçek değildir.

Dolaptan çıkardığınızda bıçakla kesin



Gerçek tereyağını dolaptan çıkarır çıkarmaz bıçakla kestiğinizde zorlanabilirsiniz ve bu normaldir, ancak sadece bıçak darbesi alan yerler kesilmeli (parçalanmalı). Eğer yağın bütünü bir taş gibi çatlıyorsa bu onun katkılı bir yağ olduğunu gösterir.

Rengi sizi aldatmasın

Sarı olan tereyağları gerçektir, beyazlar ise sahtedir gibi bir algıya kapılmayın! Tereyağının rengi yağ yapımında kullanılan hayvanın sütüyle alakalıdır.