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Tereyağın içine esrar koymuşlar! Bu kadarına da pes!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 07:30 | Son Güncelleme

Bodrum'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda esrar ve skunk denilen uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Kullanıcı olduğu belirlenen diğer şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerindeki aramada esrarlı kek ve tereyağı ele geçirildi.

Tereyağın içine esrar koymuşlar! Bu kadarına da pes!

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla F.P.'nin uyuşturucu sattığını tespit edip, teknik ve fiziki takibe başladı. Bir haftalık takibin ardından harekete geçen polis, geçen çarşamba günü F.P.'nin Türkkuyusu Mahallesi, Lalapaşa Sokak'ta otomobilinin içinde bekleyen İ.T.'ye esrar satması üzerine operasyonu başlatıp iki kişiyi suçüstü yakaladı.

İ.T.'nin üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis F.P.'nin sattığı uyuşturucu maddeyi M.Ç.'den aldığını belirledi. Bunun üzerine M.Ç.'nin Gümbet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 200 gram uyuşturu madde skunk ile skunk imal etmede kullanılan düzenek ele geçirildi.

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ESRARLI KEK VE TEREYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

F.P.'nin sürekli irtibat halinde olduğu A.C.T.'nin de Gümbet Mahallesi'ndeki evine aynı gün operasyon düzenlendi. Buradaki aramada da saksılar içinde 8 kök skunk, 2 kilo 327 gram satışa hazır halde uyuşturucu madde skunk, toplam ağırlığı 630 gram olan esrarlı 6 dilim kek ve toplam 765 gram esrarlı tereyağı ile esrar imal etmekte kullanılan düzenek ele geçirildi. A.C.T. de gözaltına alındı.

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3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden adliyeye sevk edilen F.P., M.Ç ve A.C.T., tutuklandı. Diğer şüpheli İ.T. ise uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında tutanak tutulduktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
bodrum uyuşturucu

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