HABER
  4. Terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı

Terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bugün terhis olan Abdulkadir Özbak tarafından yol kenarında vurulmuş halde bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bugün terhis olan Abdulkadir Özbak tarafından yol kenarında vurulmuş halde bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
Manavgat Side Özel Eğitim Merkez Komutanlığı'nda vatani görevini tamamlayarak, terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak, ağabeyiyle birlikte gezmeye gittiği Manavgat Şelalesi'nde yaralı bir kuşun yol kenarına düştüğünü gördü. Kuşun yaralı kızıl şahin olduğunu fark eden Özbak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü Köprülü Kanyon Milli Park Şefliği'ni arayarak, bilgi verdi. Köprülü Kanyon Milli Parkı Şefliği yetkililerine teslim edilen kızıl şahin, tedaviye alındı.
Kanatlarından yaralı kuşu bulan Abdulkadir Özbak, "Ağabeyimle beraber Manavgat Şelalesi'ni gezmeye geliyorduk. Tarlanın yanına kuşun düştüğünü gördük. Yanına gittik, baktık, şahin. Kanatları yaralı uçamıyor. Tedavi edilecek" dedi.
Öte yandan aynı bölgede bugün sabah saatlerinde de yaralı bir şahin daha bulunup, Köprülü Kanyon Milli Parklar yetkililerine teslim edildiği, şahinlerin kaçak avcılar tarafından vurulmuş olabileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
Yaralı karacaya tedaviye alındıYaralı karacaya tedaviye alındı
Muhtardan öğrencilere kamyonla kar jestiMuhtardan öğrencilere kamyonla kar jesti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da lüks otomobili çaldı, JASAT dedektiflerinden kaçamadı

Lüks otomobili çaldı, JASAT dedektiflerinden kaçamadı

İstanbul'da kamyonet önce taksiye, ardından direğe çarptı! Tramvay seferleri aksıyor

İstanbul'da tramvay seferlerini aksatan kaza!

İstanbul Büyükada'da 'atlarımızı geri verin' eylemi!

'Atlarımızı geri verin' eylemi!

Düzce'de otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye şoför yetiştirdi

Otobüste korkutan an! Acile yetiştirdi

19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor

19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor

Ankara’da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi

Liseliler birbirine girdi! Adeta meydan savaşı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.