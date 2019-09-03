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Terhisine 5 ay kalan asteğmen, kalbine yenik düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 21:40 | Son Güncelleme

ANKARA'da, terhisine 5 ay kala kalp krizi geçiren Jandarma Asteğmen Ekrem Bila (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Terhisine 5 ay kalan asteğmen, kalbine yenik düştü

İbrahim EMÜL/OSMANIYE, (DHA)- ANKARA'da, terhisine 5 ay kala kalp krizi geçiren Jandarma Asteğmen Ekrem Bila (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bila'nın acı haberi memleketi Osmaniye'deki baba evine ulaştı.
Şubat ayında İzmir Yeni Foça'daki 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitim gören Ekrem Bila, daha sonra Ankara Güvercinlik'te asteğmen olarak göreve başladı. Bugün kalp krizi geçiren Bila, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalbine yenik düşen Bila'nın Ulaşlı Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Şükrü ve anne Sultan Bila'ya verdi. Oğullarının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra fenalaşan Bila çiftine, sağlık ekibi müdahale etti. Terhisine 5 ay kala hayatını kaybeden Bila'nın bekar olduğu öğrenildi. Bila'nın cenazesinin, yarın merkeze bağlı Tehçi köyünde toprağa verileceği bildirildi.

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