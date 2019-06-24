HABER

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır Lice’de kaza kurşunu ile şehit olan Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ’un şehadet haberi Yalova’daki baba ocağını yasa boğdu.

Diyarbakır Lice’de kaza kurşunu ile şehit olan Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ’un şehadet haberi Yalova’daki baba ocağını yasa boğdu. Terhisine 5 gün kalan Altuğ’un dönüş biletini aldığı, 31 Ağustos’ta düğünü olacağı öğrenildi.
Diyarbakır Lice’de askerlik görevini yerine getiren Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ (21) nöbet değişimi yaptığı sırada kazara patlayan silahtan çıkan kurşun ile yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altuğ tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ’un şehadet haberi Süleyman Bey Mahallesi İstiklal Caddesi Safa Sitesindeki baba ocağını yasa boğdu. Acılı haberi aileye Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Jandarma Alay Komutanı Ali Gemalmaz verdi. Acı haberi alan anne Şükret Altuğ ve baba Hakan Altuğ fenalık geçirdi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, evin ön tarafında ise taziye çadırı oluşturuldu.
Öte yandan, usta birliğinde 9. ayını tamamlayan Altuğ’un teskeresine sadece 5 gününün kaldığı, en son beyaz eşya dükkanı olan bir yakını ile 9 günce görüşüp 31 Ağustos tarihinde düğün yapacağını ve beyaz eşya bakmaya geleceğini, baba ocağının karşısındaki bir siteden ev kiralamayı düşündüğünü söylediği öğrenildi. Şehit Er Muhammed İslam Altuğ’un naaşı yarın Yalova’ya getirilecek ve Yalova Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında törenle Yalova Şehitliğine defnedilecek.

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'ya dev darbe! 4 kritik isim etkisiz hale getiridli

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! 4 kritik isim...

Gece 03.00'te korkunç olay! Babasını göğsünden bıçakladı

Gece 03.00'te korkunç olay! Babasını göğsünden bıçakladı

Turistlerin yeni trendi: Havuzda buzlu meyve!

Turistlerin yeni trendi: Havuzda buzlu meyve!

Palu ailesi davasında ilginç ifade: Bize Meryem'in gerçek değil cin olduğunu söyledi

'Bize Meryem'in gerçek aslında cin olduğunu söyledi'

Eski başyaver Ali Yazıcı yeniden yargılanacak

Eski başyaver Ali Yazıcı hakkında flaş karar

Son dakika! Mersin'de tren, minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Tren, minibüse çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.