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Terhisine 80 gün kala şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 21:48 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur'un (21) acı haberi memleketi Muş'a ulaştı.

Fatih ÇELİK/ VARTO, (Muş), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur'un (21) acı haberi memleketi Muş'a ulaştı. Şehit Özkur'un terhisine 80 gün kaldığı öğrenildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki, Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde dün, meydana gelen patlamada İbrahim Özkur ile birlikte 7 silah arkadaşı şehit oldu. Topçu Er İbrahim Özkur'un acı haberi baba ocağı Muş'un Varto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Kudbettin-Hanım çiftinin 7 çocuğundan biri olan İbrahim Özkur'un anne, baba, kardeş ve eşi acı haber üzerine DNA örneği alınması için Hakkari'ye gitti. İbrahim Özkur'un evine giden Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Anzarlı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi şehidin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 1 çocuk babası olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenilen marangoz İbrahim Özkur'un evi bayraklarla donatıldı. Şehidin yakınları acı haber üzerine ağıtlar yaktı.

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