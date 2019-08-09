Terk edilen 4 milyonluk otomobil ihaleyle satışa çıkıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- BATI Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Antalya'da yabancı uyruklu bir iş adamının terk ettiği, piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls Royce marka lüks otomobili, ihaleyle 3 milyon TL'den satışa çıkarıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı e-ihale üzerinden yapılıyor. http://www.eihale.gov.tr adresinden, mobil uygulama ve e-devlet'ten erişilebilen sistemde 2014 yılından bugüne gerçekleştirilen e-ihale satışlarında özellikle lüks araçlar dikkat çekiyor. Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü otoparkında kaçak ve 'M' plakalı olarak tabir edilen terk edilmiş çok sayıda araç, 3 aylık zaman aşımı sürelerinin ardından ihaleyle satışa çıkartılıyor.

YABANCI İŞ ADAMI LÜKS ARACINI TERK ETTİ

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan ve Türkiye'deki işini sonlandırdıktan sonra ülkeden ayrılan yabancı iş adamının terk ettiği Rolls Royce marka otomobili, zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle 3 milyon TL'den 26 Ağustos günü ihaleyle satışa çıkaracak. Terk konumundaki lüks otomobilin sahibinin, plakada 'Moskov' ibaresi nedeniyle Rus olduğu düşünülüyor.

870 MİLYON TL'LİK SATIŞ YAPILDI

E-ihale sistemiyle 2014'ten bugüne kadar Türkiye'de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satışından 870 milyon TL'nin üzerinde hasılat elde edildiğini belirten Antalya Tasfiye İşletme Müdürü Altay Karabulut, daha önce kapalı teklif yöntemiyle yapılan ihalelerin sistemdeki güncellemeler ile ekim 2018'den itibaren açık teklif ile yapılmaya başladığını, yeni yöntemle 7 bin 144 araç ve eşya ihalesinden 220 milyon TL hasılat sağlandığını söyledi.

4 MİLYONLUK ARAÇ 3 MİLYONA İHALEDE

İhaleye çıkarılan araçlar içerisinde lüks otomobil olduğuna da dikkat çeken Karabulut, 26 Ağustos günü terk konumdaki ve piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan Rolls Royce marka otomobilin de 3 milyon TL üzerinden ihaleye çıkarılacağını kaydetti. Karabulut, ihale sürecindeki 3 gün boyunca, e-ihale sisteminde ilgili araçla ilgili tüm fotoğraf, görüntü ve bilgilere yer verildiğini, isteyenlerin gelip otoparkta aracı inceleyebildiğini aktardı.

ÖTV VE KDV YOK

Birinci ihalede alıcı çıkmadığı takdirde ikinci ihalede yüzde 25 indirime gidildiğini belirten Karabulut, eskiden satın alınan araç için KDV ve ÖTV vergileri haricen ödenirken, yeni dönemde artık KDV, ÖTV gibi vergilerin de fiyata dahil olduğunu, ihaleyle aracı satın alan kişinin ayrıca bir ödeme yapmadığını dile getirdi. Karabulut, e-ihale sisteminin kullanıcı sayısının 600 bini aştığını belirterek, sistem üzerinden başta araçlar olmak üzere elektronik eşya, mutfak eşyası, mobilya, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta ve aksesuarların satışa çıkarıldığını anlattı.