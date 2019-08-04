Terk edilen eşeği İzmirli hayvansever sahiplendi

Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sahibi tarafından terk edildiği sanılan aç, susuz bitkin halde bulunan eşeğe, hayvanseverler yardım elini uzattı. Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürülüp, karnı doyurulan eşeği, internet üzerinden İzmir'de yaşayan hayvasever Bahar Türe sahiplendi.

Mesudiye Mahallesi'nde, 1 Ağustos Perşembe günü sahibi tarafından terk edilmiş, aç ve susuz kaldığı belirlenen bir dişi eşek gören çevredekiler. durumu Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş'a iletti. Tekinbaş'ın devreye girmesiyle sahipsiz eşek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürüldü. Hayvanın karnı doyurulup, su verildi. Bir yandan da Tekinbaş, sahipsiz yaşlı eşeği sahiplendirmek için sosyal medya üzerinden çalışmalara başladı. İzmir'den hayvansever Bahar Türe, Tekinbaş ile irtibata geçip, eşeği sahiplenmek istediğini bildirdi. Ancak bu defa eşeği İzmir'in Menderes ilçesindeki Türe'nin çiftliğine göndermek için 400 TL nakliye ücreti gerekiyordu. Tekinbaş, bunun için de sosyal medyadan çağrı yaparak yardım istedi. Kendisiyle birlikte 5 kişinin verdiği destekle nakliye ücreti de toplandı. Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, eşeği en kısa sürede Türe'ye ulaştıracaklarını belirterek, "Kendisine bu zor durumdaki eşeği sahiplendiği için teşekkür ediyoruz" dedi.