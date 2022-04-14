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  4. Terk edilen Nisa Mihriban bebeği tüm Türkiye sahiplenmişti! Annesi hakkında flaş gelişme

Terk edilen Nisa Mihriban bebeği tüm Türkiye sahiplenmişti! Annesi hakkında flaş gelişme

14.04.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisa Mihriban adıyla tüm Türkiye'nin gündemine giren bebeği İstanbul'un Pendik ilçesinde terk eden anne hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Anne Ebru S. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Terk edilen Nisa Mihriban bebeği tüm Türkiye sahiplenmişti! Annesi hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi: Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe ‘Nisa Mihriban' adını koymuştu. Bebeğin 5 Nisan’da gözaltına alınan biyolojik annesi Ebru S. (20) 'netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ebru S. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlananan iddianame Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ebru S.'in kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan 3 aylık bebeğini 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Pendik Güllübağlar Mahallesi'ndeki bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığı anlatıldı.

'Nisa Mihriban Yıldırım' olarak bilinen Ebrar Nil S.'nin 1 Nisan günü yüzüne mama bulaştığı görülmesi üzerine kurum doktoru tarafından ilk müdahalenin yapılıp Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

İddianamede şüpheli anne Ebru S.'nin “Terk suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA DA KARAR VERİLDİ

İddianameyi değerlendiren Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, tarafların bizzat mahkemede dinlenmeleri gerektiğine kanaat getirerek basit yargılama usulünün uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterdiğini de dikkate alan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, iddianameyi kabul etti. Böylece hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış olan tutuklu şüpheli Ebru S. 28 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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