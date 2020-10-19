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Terk edilen yavru köpeklerin imdadına jandarma yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 14:31 | Son Güncelleme

Adana’nın Karaisalı ilçesinde yol kenarına terk edilen 5 yavru köpeğin yardımına jandarma koştu.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Karaisalı ilçesi Nergizlik Mahallesi yakınlarında gerçekleştirilen devriye görevi esnasında bir vatandaşın Karaisalı-Adana Karayolu kenarında 5 adet yavru köpeğin terk edilmiş halde bulunduğunu bildirmesi üzerine ekip, olay yerine gitti.Yapılan araştırmada 5 adet yavru köpeğin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yol kenarına terk edilerek bırakıldığı, yavru köpeklerin bitkin ve halsiz halde oldukları tespit edildi.

Adana’nın Karaisalı ilçesinde yol kenarına terk edilen 5 yavru köpeğin yardımına jandarma koştu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Karaisalı ilçesi Nergizlik Mahallesi yakınlarında gerçekleştirilen devriye görevi esnasında bir vatandaşın Karaisalı-Adana Karayolu kenarında 5 adet yavru köpeğin terk edilmiş halde bulunduğunu bildirmesi üzerine ekip, olay yerine gitti.
Yapılan araştırmada 5 adet yavru köpeğin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yol kenarına terk edilerek bırakıldığı, yavru köpeklerin bitkin ve halsiz halde oldukları tespit edildi. İlk müdahalesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi personelince olay yerinde yapılan yavru köpekler bulundukları yerden alınarak muayene ve tedavilerinin yapılması amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Müdürlüğüne teslim edildi.

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