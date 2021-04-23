Terk edilmiş gemide mahsur kalan gemici 4 yıl sonra özgür

Bunlar aslında çözülmesi çok da zor olmayan sorunlardı ancak geminin Lübnanlı üstlenici firması yakıt parasını ödeyemedi, Bahreynli sahipleri de maddi sıkıntı içindeydi.

Bu Muhammed'i fiziksel ve psikolojik olarak çöküşün eşiğine getiren çetin sınavın sonu. Yaklaşık 4 yıldır elektriksiz, hijyenden uzak ve 'şirketsiz' yaşamaya mahkum bırakılmıştı.

Ve ardından sesli mesaj geliyor: "Nasıl mı hissediyorum? Sonunda hapishaneden çıkmış gibi. Sonunda aileme kavuşuyorum, onları yeniden göreceğim."

Geminin Mısırlı kaptanı karaya çıkınca, mahkeme 2. kaptan Muhammed'i MV Aman'ın yasal vasisi olarak atadı.

Suriye'nin liman kenti Tartus'ta doğmuş olan Muhammed, mahkeme kararının ne anlama geldiğinin kendisine açıklanmadığını ve başına gelenleri birkaç ay sonra mürettebat gemiyi terk etmeye başladığında anladığını söylüyor.

Hayat gemide mahsur kaldığı 4 yıl boyunca Muhammed'i, o yanından gelip geçen gemileri izlerken, pas geçti.

Hatta kendisi gibi denizci olan kardeşi de birkaç kez o bölgenin yakınından geçti, ancak sadece telefonla konuşabildiler. Gemileri birbirlerine çok uzaktı.

2018'in Ağustos ayında, bir öğretmen olan annesinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Muhammed, çok iyi olan İngilizcesini de annesine borçluydu. Bu haber, Muhammed'in yıkıldığı an oldu.

Bana "O an gerçekten intihar etmeyi düşündüm" dedi.

Muhammed yakıtı ve elektriği olmayan bir gemide yalnız başınaydı. Hukuken gemiden ayrılması yasaktı ve bunun için maaş da almıyordu.

Morali gittikçe bozulan Muhammed, geceleri geminin "bir mezara" benzediğini söylüyordu.