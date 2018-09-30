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Terk edilmiş mahalledeki camilerin gönüllü bekçisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

Kayseri'de Yamula Barajı'nın inşası sonucu bir kısmı sular altında kaldığı için terk edilen Taşhan Mahallesi'nin sakinlerinden 65 yaşındaki Abdullah Özdemir, mahalledeki biri kayadan oyma 2 caminin 15 yıldır gönüllü koruyuculuğunu yapıyor - Camilerde ibadetin sürmesi için düzenli temizlik yapan Özdemir, bu sayede yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen kayadan oyma Taşhan Kaya Camisi'nin de ayakta kalmasını sağlıyor - Abdullah Özdemir: - "Köyümüzde iki cami var, bu camilerin anahtarları bende, sorumluluğu da bende. Perşembe günleri temizliğini yapıyorum ve ibadet yapmaya hazır hale getiriyorum. Hiçbir ücret almıyorum sadece Allah rızası için yapıyorum"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de Yamula Barajı'nın yapılmasıyla bir kısmı su altında kaldığı için terk edilen Taşhan Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Özdemir, mahallesindeki biri kayadan oyma iki caminin bakımını yapıyor, ziyaretçilere gönüllü rehberlik ediyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi'nin bir kısmı, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerinde Yamula Barajı'nın inşa edilmesiyle sular altında kaldı.

Köyün su altında kalmasıyla bazıları kent merkezine göç eden köylülerden bir kısmı da eski köye yaklaşık bir kilometre mesafede kurulan yeni yerleşim alanına taşındı.

Yaşadığı yeri terk etmeyen yüzde 50 fiziksel engelli 65 yaşındaki Abdullah Özdemir ise mimari yapısıyla ilginç özelliklere sahip, yaklaşık 200 yıllık geçmişi olduğu belirtilen Taşhan Kaya Camisi'nin bakımını üstlendi.

Mahallesine gelen turistlere ve ziyaretçilere caminin kapısını açan Özdemir, kayadan oyularak yapılan mabedin bakımını 15 yıldır gönüllü olarak sürdürüyor. Özdemir, mahalledeki ikinci caminin de aynı şekilde bakıcılığını yapıyor.

Abdullah Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajın yapımıyla köylerini birçok kişinin terk ettiğini, köyde ailesi ve birkaç komşusuyla kaldıklarını söyledi.

Define avcılarının mahallesindeki camilere gelerek kazı yaptığını ve bu durumun kendisini üzdüğünü belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Barajın geldiğinde bu köyde yaşıyordum. Kötü niyetli vatandaşlarımız içini boşaltıyordu. Evim de camiye yakın olduğundan sorumlu kişilere haber verdim. Daha sonra caminin bakım ve tadilatını üstlendim. Temizliğini de yaparak ibadete açtım. Baraja gelen vatandaşlar ibadetlerini rahatlıkla yapıyorlar. Buraya turistler de geliyor. Bu caminin defineciler tarafından içerisinin boşaltıldığını görünce gözlerimizden yaşlar döküldü. Köyümüzde iki cami var, bu camilerin anahtarları bende, sorumluluğu da bende. Perşembe günleri temizliğini yapıyorum ve ibadet yapmaya hazır hale getiriyorum. Hiçbir ücret almıyorum sadece Allah rızası için yapıyorum. Burayı görenler ilginç buluyor. Define arıyoruz deyip camilerin içlerini delik deşik ettiler. Biz oraları onarıp bakımı yaparak ibadete açtık. Şu an ibadet yapmaya açık halde."

Mahallelerine yol isteyen Özdemir, turistlerin bu sayede camileri daha rahat gezebileceğini ifade etti.

Mehmet Bayram da 10 sene öncesine kadar mahallede yaşadıklarını belirterek, "Bu camimiz kayadan oyma ve her yerde bulunmayan bir cami. Mimari tasarımı da bizim köylülerimize ait. Biz devamlı geliyoruz buraya, köyümüz yukarı taşınsa da buradan kopmadık." dedi.

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Abdullah Özdemir gönüllü bakıcı Kayadan oyma camii Kayseri Taşhan Kaya Camisi

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