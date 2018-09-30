Terk edilmiş mahalledeki camilerin gönüllü bekçisi

Mahallesine gelen turistlere ve ziyaretçilere caminin kapısını açan Özdemir, kayadan oyularak yapılan mabedin bakımını 15 yıldır gönüllü olarak sürdürüyor. Özdemir, mahalledeki ikinci caminin de aynı şekilde bakıcılığını yapıyor.

Köyün su altında kalmasıyla bazıları kent merkezine göç eden köylülerden bir kısmı da eski köye yaklaşık bir kilometre mesafede kurulan yeni yerleşim alanına taşındı.

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de Yamula Barajı'nın yapılmasıyla bir kısmı su altında kaldığı için terk edilen Taşhan Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Özdemir, mahallesindeki biri kayadan oyma iki caminin bakımını yapıyor, ziyaretçilere gönüllü rehberlik ediyor.

Abdullah Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajın yapımıyla köylerini birçok kişinin terk ettiğini, köyde ailesi ve birkaç komşusuyla kaldıklarını söyledi.

Define avcılarının mahallesindeki camilere gelerek kazı yaptığını ve bu durumun kendisini üzdüğünü belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Barajın geldiğinde bu köyde yaşıyordum. Kötü niyetli vatandaşlarımız içini boşaltıyordu. Evim de camiye yakın olduğundan sorumlu kişilere haber verdim. Daha sonra caminin bakım ve tadilatını üstlendim. Temizliğini de yaparak ibadete açtım. Baraja gelen vatandaşlar ibadetlerini rahatlıkla yapıyorlar. Buraya turistler de geliyor. Bu caminin defineciler tarafından içerisinin boşaltıldığını görünce gözlerimizden yaşlar döküldü. Köyümüzde iki cami var, bu camilerin anahtarları bende, sorumluluğu da bende. Perşembe günleri temizliğini yapıyorum ve ibadet yapmaya hazır hale getiriyorum. Hiçbir ücret almıyorum sadece Allah rızası için yapıyorum. Burayı görenler ilginç buluyor. Define arıyoruz deyip camilerin içlerini delik deşik ettiler. Biz oraları onarıp bakımı yaparak ibadete açtık. Şu an ibadet yapmaya açık halde."

Mahallelerine yol isteyen Özdemir, turistlerin bu sayede camileri daha rahat gezebileceğini ifade etti.

Mehmet Bayram da 10 sene öncesine kadar mahallede yaşadıklarını belirterek, "Bu camimiz kayadan oyma ve her yerde bulunmayan bir cami. Mimari tasarımı da bizim köylülerimize ait. Biz devamlı geliyoruz buraya, köyümüz yukarı taşınsa da buradan kopmadık." dedi.

