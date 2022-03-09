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Terk ediyorlar... Ukrayna'dan kaçan mültecilerin sayısı 2 milyonu geçti!

09.03.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya – Ukrayna savaşı devam ediyor. Saldırılar ve çatışmalar ülkenin dört bir yanında sürüyor. Bazı Ukrayna vatandaşları ülkelerinde kalmayı seçse de birçoğu ülkeyi terk etmeyi tercih ediyor. Ülkeden kaçan mültecilerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler ’in bugün yaptığı açıklama tabloyu gözler önüne seriyor.

Terk ediyorlar... Ukrayna'dan kaçan mültecilerin sayısı 2 milyonu geçti!

Birleşmiş Milletler mülteci ajansından bugün yapılan açıklamada, Rus işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'dan kaçanların sayısının 2,1-2,2 milyon kişiye ulaştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler üst düzey temsilcisi Filippo Grandi Stockholm'e yaptığı ziyarette, mültecilerin hangi ülkelere gidecekleri hakkında konuşmadı ancak "şimdi sınırda yardım etmeye çalışmanın zamanı geldiğini" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Avrupa, Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor

Grandi, AB'de yer alan Moldova'nın yaşanan bu krizde özellikle savunmasız olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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