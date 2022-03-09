Terk ediyorlar... Ukrayna'dan kaçan mültecilerin sayısı 2 milyonu geçti!

Birleşmiş Milletler mülteci ajansından bugün yapılan açıklamada, Rus işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'dan kaçanların sayısının 2,1-2,2 milyon kişiye ulaştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler üst düzey temsilcisi Filippo Grandi Stockholm'e yaptığı ziyarette, mültecilerin hangi ülkelere gidecekleri hakkında konuşmadı ancak "şimdi sınırda yardım etmeye çalışmanın zamanı geldiğini" dedi.

Grandi, AB'de yer alan Moldova'nın yaşanan bu krizde özellikle savunmasız olduğunu söyledi.

