HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terkinler çetesi operasyonunda tutuklanmıştı! İsmail Hakkı Erdem hücresinde kendisini astı

Terkinler çetesi operasyonunda tutuklanmıştı! İsmail Hakkı Erdem hücresinde kendisini astı

30.09.2023 13:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde Bursa'nın İnegöl ilçesi merkezli 4 ilde Terkinler çetesine operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. Aralarında çete lideri Nazi Terkin'in bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Resmi bir kurumda şube müdürü olarak çalışırken operasyon kapsamında tutuklanan İsmail Hakkı Erdem'in dün gece cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.

Terkinler çetesi operasyonunda tutuklanmıştı! İsmail Hakkı Erdem hücresinde kendisini astı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnegöl merkezli faaliyet yürüten Terkinler çetesine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 'Tefecilik', 'Yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İnsan ticareti' suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik, 25 Eylül'de operasyon düzenlendi. Bursa İnegöl merkezli, İstanbul, Ankara ve Erzurum'daki 57 adrese eş zamanlı baskınlarda 450 jandarma personeli görev aldı. Aralarında elebaşı ile 1 kamu görevlisinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarındaki aramalarda 7 tabanca, 5 pompalı av tüfeği, tabancalara ait 9 şarjör, 1387 mermi ve 762 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

terkinler-cetesi-operasyonunda-tutuklanan-kamu-gorevlisi-cezaevinde-intihar-etti_1947_dhaphoto2

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN PARALAR ÇIKTI

Operasyon kapsamında İnegöl'de bir eve yapılan baskında çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinin içinde 2 milyon TL ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1540 euro, 5 bin dolar, 410 gram altın, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 330 tapu senedi, 410 çek, 71 çek koçanı, 475 boş senet, 8 senet koçanı, 45 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim kart, usb bellek ve doküman bulundu. Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınıp Bursa'ya getirilen çete üyelerinin, MASAK ile iletişime geçilerek başlatılan çalışma sonucunda 6 milyar TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Gözaltı süresi uzatılan çete üyelerinin işlemleri dün tamamlandı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, aralarında çete lideri Nazi Terkin'in (57) de olduğu 32 şüpheli Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından adliyeye götürüldü. Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri Nazi Terkin, oğulları Erkan Terkin (33) ve Mehmet Terkin (28) ile Esat Kartal, Cemil Kartal, Osman Ceylan, Cahit Barışer, İsmail Hakkı Erdem, Akın Badın, Harun Yılmaz, Osman Kartal, Kenan Yürekli, Ali İhsan Özalp, Zeki Balcı, Yunus Demirdağlı, Tarkan Güzel, 'Tefecilik', 'Yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İnsan ticareti' suçlarından tutuklanıp Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 16 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İNTİHAR ETTİ

Bu arada, resmi bir kurumda şube müdürü olarak çalışırken operasyon kapsamında tutuklanan İsmail Hakkı Erdem'in dün gece koyulduğu Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nde, tek kişilik hücresinde kendini astığı belirtildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürekleri ağza getiren anlar! Çocukların tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendiYürekleri ağza getiren anlar! Çocukların tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi
Bodrum açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem!Bodrum açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem!
Ezilmiş çimler acı gerçeği ortaya çıkardı! Ezilmiş çimler acı gerçeği ortaya çıkardı!
Anahtar Kelimeler:
Bursa çete

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.