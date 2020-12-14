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Terkos Gölü’nde korkutan görüntü! Sular yüzlerce metre çekildi

14.12.2020 12:32 | Son Güncelleme:
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Terkos Gölü’nde korkutan görüntü! Sular yüzlerce metre çekildi

İstanbul’da 3 gündür etkili olan yağmurlar barajlara etki etmeyince doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 21 seviyesine kadar indi. İstanbul’a su sağlayan önemli barajlardan Terkos Gölü’nde ise suların yüzlerce metre çekildiği görüldü.

İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. Meteorolojinin açıklamalarının ardından İstanbul’da 3 gündür etkili olan sağanak yağmur da tüketim karşısında etkili olmayınca barajların doluluk oranı daha da aşağı seviyeye indiği görüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 3 gün önce yüzde 22.15 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 21 seviyesine kadar indi. Bu seviye son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

SULAR YÜZLERCE METRE ÇEKİLDİ

Öte yandan İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Terkos Gölü’nün havadan çekilen görüntüleri içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Havadan yapılan çekimlerde suların yüzlerce metre çekildiği görüldü. Bazı balıkçı teknelerinin ise karaya oturduğu kayda geçti. Normal şartlarda suların içerisinde kalan sazlıklar ise tamamen dışarıda kalarak kurumaya yüz tuttu. Terkos Gölü’nde son ölçülen su miktarı yüzde 22.54 ile son 10 yılın en kötü debisi ölçüldü.

Diğer barajların doluluk oranı ise kayıtlara şöyle geçti:

“Ömerli 21.68, Pabuçdere 6.27, Sazlıdere 5.54, B. Çekmece 16.37, Alibey 28.47, Kazandere 4.04, Elmalı 23.82, Darlık 50.87, Istrancalar 27.75”

Kaynak: İHA

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