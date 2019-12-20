Terkos Gölü'nde tekne alabora oldu: 1 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

Olay, dün 22.00 sıralarında İstanbul'un Çatalca ilçesi Ormanlı Mahallesi yakınlarındaki Terkos Gölü'nde (Durusu Gölü) yaşandı. Göle balık tutmak için geldikleri öğrenilen ve isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi teknenin alabora olması nedeniyle göle düştü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Teknenin battığını fark eden başka bir balıkçı teknesindeki kişiler bir taraftan göle düşen kişileri kurtarmak için yardıma koşarken diğer taraftan da itfaiye ve jandarmaya ihbarda bulundu.

BİR KİŞİ, BALIKÇILAR TARAFINDAN KURTARILDI

Göle düşen kişilerden birisi diğer balıkçılar tarafından kurtarılarak tekneye ardından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma sualtı balık adamları, itfaiye dalgıçları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ KAYIP

Kurtarılan kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dalgıçların gölde yaklaşık 3 saat süren aramaları sonucu kaybolan iki kişi bulunamazken aramalara göldeki yoğun sis nedeniyle ara verildi. Aramaların sabah saat 08.00'da tekrar başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan, tekneleri batan 3 kişinin nereden geldikleri ve kimlikleri henüz tespit edilemedi. Göl çevresinde jandarma ekiplerinin nöbeti ise sabah saatlerine kadar sürecek.

(DHA)

