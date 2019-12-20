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Terkos Gölü’nde hayatını kaybeden balıkçıların kimlikleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:11 | Son Güncelleme

Terkos Gölü’nde hayatını kaybeden 2 balıkçı ile yaralı olarak kurtulan 1 balıkçının kimlikleri belli oldu.

Terkos Gölü’nde hayatını kaybeden 2 balıkçı ile yaralı olarak kurtulan 1 balıkçının kimlikleri belli oldu. Yardım çığlıklarını duyunca hemen müdahale ettiklerini belirten balıkçı İsmail Özen yaşananları anlattı. Özen, "Göl kıyısındaydık balıktan geliyorduk. Yukarı taraftan yardım çığlıklarını ve bağrışları duyduk. ’Ambulans ve jandarmaya haber verin battık’ diye bağırıyordu teknedeki kişiler" dedi.
Dün akşam saat 22.00 sularında İstanbul Çatalca’daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevkisinde, balıkçı kayığı ile Terkos Gölü’ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçının ilk müdahalesiyle bir kişi yaralı olarak kurtarılırken 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Balıkçıların kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybeden balıkçıların isimlerinin Mehmet Er ve Üzeyir Temizkan olduğu öğrenildi. Yaralı olarak kurtulan balıkçının kimliğinin ise Mesut Yılmaz olduğu belirlendi.
"’Ambulans ve jandarmaya haber verin battık’ diye bağırıyordu"
Yardım çığlıklarını duyunca hemen müdahale ettiklerini belirten İsmail Özen, “Dün akşam havanın karardığı saatlerde göl kıyısındaydık balıktan geliyorduk. Yukarı taraftan yardım çığlıklarını ve bağrışları duyduk. ’Ambulans ve jandarmaya haber verin battık’ diye bağırıyordu teknedeki kişiler. Ağabeyim benden ileri taraftaydı ben yardımda gidiyorum sen jandarmayı ara haber ver sonra sen de gel dedi. Olay yerine gittiğimde ağabeyim canlı olan bir arkadaşı almıştı. Diğer iki kişi de kayıptı. Jandarma ve su altı ekipleri geldi gece saat iki sularında tekneyi bulduk. Olayı kurtardığımız kişiden duyduğum kadarıyla, kontrolü tekne içindeki genç bir arkadaşa vermişler, oda motoru bir anda elinden bıraktığından dolayı motor olduğu yerde dönerek alabora olmuş” dedi.

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