HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terkos Gölünde korkutan görüntü

Terkos Gölünde korkutan görüntü

02.01.2021 10:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Terkos Gölünde korkutan görüntü

İstanbul’un barajlarının genel doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düşerken, Terkos Gölünde ise su seviyesi 21.42'ye kadar geriledi. Gölün yaklaşık 100 metre çekilmesi ile tekneler karaya oturdu.

Yurt genelinde yağışların azalması ise kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul’da Terkos Gölünün son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Gölün su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 21.42'ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan çöp yığınları havadan görüntülendi. Gölün içine atılan araba lastikleri, cam şişeler ve atıklar gün yüzüne çıktı.

AW205713_08

Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise daha önce iskele olarak kullanılıp betona bağlanan teknenin karaya oturması oldu.

AW205713_04

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
2 Ocak İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!2 Ocak İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları başladı!Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları başladı!

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Zülfü Livaneli'den yarı çıplak poz açıklaması

Zülfü Livaneli'den yarı çıplak poz açıklaması

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Polisin dikkati sayesinde bulundular

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Ocak Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 2 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama

93 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

İSKİ su kesintisi 2 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

2 Ocak İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Kabin ekibi fark etti! Uçağın tuvaletinde sigara içerken yakalandı

Kabin ekibi fark etti! Pilot uçağa polis istedi

Uzmanlar uyardı: Hamsinin nesli tükenebilir

Uzmanlar uyardı: Hamsinin nesli tükenebilir

Elektrik kesintisi listesi 2 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

2 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.