Terletmeden sizi sıcacık tutacak en iyi yorgan markaları

Bazı yorganlar o kadar ince yapıdadır ki soğuk kış gecelerinde üşümenize neden olur. Bazıları ise çok kalın olduğu için gece boyu terletir. Böyle olunca ya uykuya dalmakta zorlanırsınız ya da sık uyanırsınız. Bu durum da uyku kalitesini düşürdüğü için yeteri kadar dinlenemezsiniz ve dinç uyanamazsınız. Uyku sorunu ise hem fiziksel hem mental sağlığı olumsuz etkiler. Ancak konforlu, terletmeyen, yeterli ağırlıkta, toz ve alerjen barındırmayan yorganlarla uyku kalitenizi arttırabilirsiniz. Kış aylarında sizi sıcacık sarmalayacak en iyi yorganları listelediğimiz yazımızı inceleyerek beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Kaz tüyünden elde edilen: Serenade By Penelope Ravel

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En iyi yorgan markası araştırmamızda ilk sırada Serenade By Penelope Ravel var. %100 kaz tüyünden elde edilen ürün, soğuk kış aylarında sıcak kalmanızı sağlıyor. Isı ve nem dengeleyici özelliğiyle bu yorgan, geceleri terlemenizi önlerken kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Hafif yapısıyla gece uyurken üzerinizde ağırlık yapmadığı için kaliteli bir uyku çekebilirsiniz. Doğal içeriyle sağlığınıza zararlı maddeler içermiyor. Yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırıyor. Yorgan çift kişilik kullanım için uygun ve bu yorganı uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Üstelik ürünü yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

2. Hava geçirgenliğiyle uyku için ideal sıcaklığı sağlayan: Yataş Yorgan

"En iyi yorgan markası hangisi?" diye soracak olursanız Yataş markasına ait yorganı tercih edebilirsiniz. Dolgun yapısı ve hava geçirgenlik özelliğiyle ideal bir uyku için gereken sıcaklığı ayarlayarak deliksiz uyku çekmenize yardımcı oluyor. %100 pamuk dolgusu ve yüksek nem çekme özelliği terlemenizi engelleyerek gece boyu kuru kalmanızı destekliyor. Pamuk lifleri ince taranarak elde edilen yorganın yumuşak dokusu cildinizde hoş bir his uyandırıyor. Kış aylarında sıcak kalmanızı sağlayan bu ürünü yıkamanız tavsiye edilmiyor. Kurutma ve ütülenme yapılmayan yorganı kuru temizlemede temizletmeniz öneriliyor. Yorgan tek kişilik kullanım için uygun.

3. Hafif yapısıyla rahatsız etmeyen: Puffy Dulcet

En iyi yorgan markası olmaya aday Puffy'nin Dulcet modeli tek kişinin kullanımı için uygun. Pamuk kumaş ve elyaf dolgudan elde edilen ürün, yüksek hava geçirgenliği sayesinde geceleri terlemenizi önlüyor. Kaliteli bir uyku için gereken ideal sıcaklığı sağlayan yorgan, güne zinde ve mutlu başlamanıza yardımcı oluyor. Hafif yapısıyla üzerinizde ağırlık yapmadığı için rahatsız olmanızı önlüyor. Soğuk kış aylarında üşümenizi engelleyen yorgan, yumuşak dokusuyla teninizde güzel bir dokunuş bırakıyor. Doğal materyallerden elde edilen ürün, sağlığınıza zarar vermiyor. Ürünü 30 derecede çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Kurutma ve ütüleme yapmanız ise tavsiye edilmiyor. Kuru temizleme uygulanması önerilmiyor.

4. Uzun yıllar kullanım ömrü sunan: ASDWA

En kaliteli yorgan markası adayları arasında kendine yer bulan ASDWA, nefes alan yapısıyla terlemeyi önlüyor. Kolay tüylenmeyen kumaşı sayesinde bu yorganı uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Nemi emen yapısıyla gece boyu kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Bu sayede konforlu bir uyku ortamı oluşturuyor. Güne enerjik ve motive başlamanızı sağlıyor. Hafif tasarımıyla üzerinizde ağırlık yapmıyor. Yumuşak dokusu cildinizi rahatsız etmiyor. Saten kumaşı soğuk havalarda sıcak tutarak üşümenizi önlüyor. %95 kaz tüyünden elde edilen yorgan, uyku için ideal ortamı yaratıyor. Kapitone tasarımlı yorgan dikimi sırasında hassas dikiş işlemi uygulandığı için sökülmelere karşı direnç gösteriyor.

5. Bambu sayesinde yüksek nem emen: Othello Elegante Bambuda

En iyi bambu yorgan markası hangisi merak ediyorsanız Othello'yu tercih edebilirsiniz. Bambu ipliğinden elde edilen Othello Elegante Bambuda, hafif yapısıyla üzerinizde ağırlık yapmıyor. Pamuk yorgandan 3 kat hızlı su emen ürün, bahar aylarında özellikle terlemenizi önlüyor. Bu sayede kaliteli ve deliksiz bir uyku çekmenize yardım ediyor. Koku oluşumunu engelleyen yorgan bu sayede sizi rahatsız etmiyor. Bambu-Kun maddesi sayesinde anti bakteriyel özellik taşıyan ürün, cildinizin tahriş olmasına izin vermiyor. Dayanıklı yapısıyla yorganı uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Ürünü çamaşır makinesinde kolayca temizleyebilirsiniz.

6. Kaliteli bir uyku için gereken ortamı sunan: Wavve Yorgan

4 mevsim kullanabilen Wavve Yorgan, nefes alabilen mikrofiber özelliğiyle geceleri terlemenizi önleyerek kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Yumuşak dokusuyla cildinizde hoş bir his uyandıran ürün, soğuk kış aylarında sıcak kalmanızı sağlıyor. İdeal uyku için gereken sıcaklığı sağladığı için deliksiz uyuyabilir ve sabahları çok daha dinç uyanabilirsiniz. Hafif yapısıyla üzerinizde ağırlık yapmıyor ve gece boyu rahatsız etmiyor. Toz akarlarına karşı dayanıklı hipoalerjenik ürün, astım ve alerji problemi olan kişiler tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Çift kişilik Wavve Yorgan'ı 40 derece sıcaklıkta çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

7. Bebeğinizin deliksiz uyku çekmesi için: Koru Kids Yorgan

En iyi bebek yorganı markasından biri olan Koru Kids'in yorganı Öko-Tex Standart 100'e uygun olarak test ediliyor. Yumuşak dokuya sahip ürünü bütün yıl rahatlıkla kullanabilirsiniz. %100 pamuktan kılıfı bebeğinizin cildinde hoş bir his bırakıyor ve gece boyu bebeğinizi rahat ettiriyor. En iyi yorgan malzemesi arasında yer alan kuş tüyü dolgusu sayesinde yorgan nefes alıyor. Böylece bebeğin uykusu için gereken ideal sıcaklığı sağlıyor. Bu sayede gece boyu deliksiz uyku çeken bebeğinizin gelişimine katkıda bulunuyor. Hafif yapısıyla bebeğin yatak içindeki hareketlerini engellemiyor ve bebeğiniz yorgandan rahatsız olmuyor. Ev tozuna alerjisi olan bebeklerin kullanımı için uygun yorgan, sıcaklığı ve nemi dengeliyor. Ürünü 60 derecede çamaşır makinesinde yıkayabilir ve kurutma makinesinde kolayca kurutabilirsiniz.

8. Ultra hafif dokusuyla yaz ayları için kullanıma uygun: CelinaTex First Class

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Alez kauçuk kenarlara ve ultra hafif yapıya sahip CelinaTex First Class, üzerinizde ağırlık yapmıyor ve gece rahatsız olmanızı engelliyor. Optimum nem değişimi sunan ürün, yazın uyku için gereken ideal sıcaklığı sağlayarak kaliteli uyku çekmenize yardım ediyor. Nefes aldığı için terlemenizi önlüyor. Silikonlu içi boş elyaf, yorganı yüksek ve kabarık gösteriyor. Yumuşak dokusuyla cildinizde hoş bir his uyandırıyor. Rahat yapısıyla gece boyu konforlu bir ortam oluşturuyor. Kapitone desenli yorgan, hijyenik yapısıyla sağlığınızı koruyor. Dayanıklı olduğundan uzun yıllar boyunca size eşlik eden bu ürünü, 95 dereceye kadar çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

9. Terlemeyen tasarımıyla: Pierre Cardin Yorgan

Tek kişilik yorgan önerisi isterseniz Pierre Cardin Yorgan'ı tercih edebilirsiniz. %100 silikondan elde edilen ürün, uyku için gereken ideal sıcaklığı sağlıyor. Kokusuz olduğu için rahatsız etmiyor. Astımı ve alerjisi olan kişiler için en iyi yorgan türü olan antialerjik yorgan, bu kişiler tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Soğuk havalarda sıcak kalmanıza yardımcı olan ürün, vücut ısınızı koruyor. Terletmediği için kuru kalmanıza yardımcı olarak gece boyu konforlu bir ortam oluşturuyor. Yumuşak dokusuyla teninizde hoş bir his uyandırıyor. Kapitone desenli yorgan, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım sunuyor. Ürünü 30 dereceye kadar çamaşır makinesinde kolayca temizleyebilirsiniz. Ilık su ile yıkanması önerilen yorganı yıkamadan önce ters çevirmelisiniz. Ayrıca leke sökücü kimyasallar ve çamaşır suyu kullanmamalısınız.

10. Yumuşak dokusuyla hoş bir his uyandıran: Taç Madonna Yorgan Seti

Taç Madonna Yorgan Seti; dolgulu yastık, yastık kılıfı, yorgan, çarşaf kılıfından oluşuyor. %100 pamuktan üretilen ve nefes alabilen içeriğe sahip ürün, hava sirkülasyonu sağlayarak uyku için ideal sıcaklığı ayarlıyor. Bu sayede kaliteli bir uyku çekmenize yardım ediyor. Soğuk kış aylarında sıcak kalmanızı sağlayan ürün, yüksek nem emiciliğiyle teri dışarı atıyor ve kuru kalmanıza yardımcı oluyor. İnce dokusuyla bu set, geceleri üzerinizde ağırlık oluşturmuyor ve yumuşak yapısıyla cildinizde hoş bir dokunuş bırakıyor. İç dolgusu %100 polyester olduğu için yorgan katlama işlemi oldukça kolay. Ürünü çamaşır makinesinde 40 derecede yıkayabilirsiniz. Ağartıcı ve kuru temizleme yapılması önerilmeyen yorganı orta sıcaklıkta ütüleyebilirsiniz.