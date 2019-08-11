HABER

Terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 19:15 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde Afganistan uyruklu Saile Vatandus (10), terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu.

Terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde Afganistan uyruklu Saile Vatandus (10), terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu. Çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 6 ay önce ailesiyle birlikte Bahşılı ilçesine gelen Saile Vatandus, arkadaşlarıyla Kızılırmak kenarında oynarken, terliğini suya düşürdü. Vatandus, iddiaya göre terliğini almak için suya girince sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ile birlikte gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ırmakta arama çalışması başlattı. İtfaiye bünyesindeki dalgıç ekibi, suya girerek küçük çocuğu ararken, diğer ekipler de ırmak kenarında tarama çalışması yaptı. Şu ana kadar yapılar aramalarda çocuk bulunamadı. Arama çalışmaları sürdürülüyor.
FOTOĞRAFLI

Terliğini almak için girdiği ırmakta kaybolduTerliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
DÜZELTME - "Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak" başlıklı haberimizin başlık, birinci ve üçüncü paragraflarında yer alan "bin 50" ifadesi, "10 bin 500" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. SaygılarımızDÜZELTME - "Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak" başlıklı haberimizin başlık, birinci ve üçüncü paragraflarında yer alan "bin 50" ifadesi, "10 bin 500" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımız
Şehit uzman çavuş, Ankara'da toprağa verildiŞehit uzman çavuş, Ankara'da toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusu açıklaması

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.