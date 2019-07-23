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Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından oluşturulan huzurun ardından Habur Çayı’na akın eden çocuklar, pet şişe dolu torbalarla rafting yapıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından oluşturulan huzurun ardından Habur Çayı’na akın eden çocuklar, pet şişe dolu torbalarla rafting yapıyor. Habur Çayına akın eden çocuklar ilkel yöntemlerle yaptıkları ve bota çevirdikleri pet şişelerden oluşan torbalara yön vermek için terlik kullanıyor.
Şırnak’ta çocukların kendi imkanlarıyla yaptıkları malzemelerle Habur Çayı’nda yapılan rafting renkli görüntüler oluşturdu. Beytüşşebap ilçesinin yüksek rakımlı yaylalarından beslenen Habur Çayı her yıl yaz aylarında çocukların vazgeçilmezi haline geliyor. Pet şişeleri bir ay öncesinden torbalara bırakıp ağızlarını iplerle kapatan çocuklar kendilerine bot yapıp giydikleri terlikleri de kürek olarak kullanmaya başlıyor. Çocuklar, azgın buz gibi sularda 7 kilometre boyunca Habur Çayında kendilerini bırakıyor. Her yıl bu aylarda rafting yapan çocuklar bu yılda kendilerince doyasıya eğlendi. Çocuklardan Diyar Gükçe, doğa severleri Beytüşşebap’a davet etti. Gükçe, "Her yıl buradayız. Çok eğleniyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Tatilimizi böyle geçiriyoruz. 7 kilometre yol kat ediyoruz ama çok mutlu oluyoruz" dedi.

Kato Dağı eteklerinde silah sesleri yerini çocuk cıvıltılarına bıraktı
Türkiye Irak sınırı sıfır noktasında yer alan ve Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı yıllarca terör örgütü saldırıları ile yankılanırken, güvenlik kuvvetlerinin bölgede oluşturduğu huzurun ardından artık silah sesleri yerini çocuk cıvıltıları almaya bıraktı. Davut Gükçe isimli çocuk profesyonel ekipleri ilçeye davet ederek herkesin bu etkinliğe katılmasını istedi. Gükçe, "Beytüşşebap kaymakamımızdan Allah razı olsun böyle faaliyetleri yapıyor. Bu yılda festival olacakmış çok sevindim. Topladığımız pet şişeleri çuvallara atıp üstünde kayıyoruz. Çok güzel bir şey" diye konuştu.
Beytüşşebap kaymakamlığı geçen yıl profesyonel ekip getirerek festival yaptırmıştı. Bu yılda Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Kato Rafting Doğa Sporları Kulübü ekiplerine festival için talimat verdi.

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu

Terlikler kürek, pet şişeler botları oldu
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