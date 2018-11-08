Terliklerin tabanından 990 gram 'uyuşturucu' çıktı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne, sınır dışı edilmek üzere getirilen yabancı uyruklu 24 kişinin jandarma tarafından üst araması yapıldı. Yapılan aramada Afgan uyruklu S.İ.'nin çantasındaki terliklerin tabanına gizlenen 990 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Bugün sabah saatlerinde, İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan İl Göç İdaresi Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere 24 yabancı uyruklu kişi getirildi. Jandarma, Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen kişilerin üstlerini aradı. Jandarma, Afgan uyruklu S.İ.'nin çantasından çıkan terliği incelemeye aldı. Terliklerin tabanları açıldığında toplam 990 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, S.İ. hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
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