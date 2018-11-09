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Terliklerinin tabanında uyuşturucu bulunan Afgan adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

İZMİT'te, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek için getirilen ve jandarmanın yaptığı aramada terliklerinin tabanına gizlenen 990 gram uyuşturucu bulunan Afganistan uyruklu S.İ., adliyeye sevk edildi.

Terliklerinin tabanında uyuşturucu bulunan Afgan adliyede

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek için getirilen ve jandarmanın yaptığı aramada terliklerinin tabanına gizlenen 990 gram uyuşturucu bulunan Afganistan uyruklu S.İ., adliyeye sevk edildi.
İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan İl Göç İdaresi Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne, dün sabah sınır dışı edilmek üzere getirilen 24 kişinin jandarma tarafından üst araması yapıldı. Afgan S.İ.'nin çantasındaki kullanmadığı terliklerin tabanına gizlenen 990 gram afyon sakızı ele geçirildi. Afyon sakızına el koyulurken, S.İ., gözaltına alındı. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan hakkında soruşturma açılan S.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Terliklerinin tabanında uyuşturucu bulunan Afgan adliyedeTerliklerinin tabanında uyuşturucu bulunan Afgan adliyedeTerliklerinin tabanında uyuşturucu bulunan Afgan adliyede

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