Açıklamada törende yaptığı konuşmasına yer verilen Karaderili Şirketler Grubu Üst Yönetisi (CEO) Tevfik Talas, "Biz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. 2 bin 200 yatak kapasitesi Marmara Bölgesi’nin en büyük termal oteli Yalova Terma City’de, özel olarak dizayn edilen, bin metrekare başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 21 adet kral dairesinin bulunuyor. Önce 19 olarak planlanan sayı da gelen talepler nedeniyle 21’e çıkarıldı. Aynı anda 21 devlet başkanı ya da Körfez Bölgesi'nden prens ve şeyhlerin kalabileceği bir tesis yaptık." ifadelerini kullandı.

İş dünyasının prestij ödülü konumundaki bu törende Karaderili Şirketler Grubu'nun 180 milyon dolar ile hayata geçirdiği ustalık eseri, vizyon projesi Terma City gerek sektöre gerekse ülke ekonomisine yaptığı önemli katkılarından dolayı Türkiye Marka Ödülleri'nde "Termal turizme katkı" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Marka Ödülleri töreni ‘‘Burcu Esmersoy ve Timur Acar’in özel sunumuyla sahiplerini buldu. İş ve ekonomi dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu gecede ödül kazananlar açıklandı.

İSTANBUL (AA) - Karaderili Şirketler Grubu'nun 180 milyon dolar ile hayata geçirdiği vizyon projesi Terma City gerek sektöre gerekse ülke ekonomisine yaptığı önemli katkılarından dolayı Türkiye Marka Ödülleri'nde "Termal turizme katkı" ödülüne layık görüldü.

Yalova Terma City’nin sadece İstanbul’un değil dünyanın da çekim merkezi olacağını belirten Talas, Avrupa’da olmayan 5 bin metrekare sağlık, spa&kür merkezi, termal havuzu, 21 kral dairesi aynı anda 3 bin 500 kişinin katılabileceği konferans salonuyla hem termal hem de iş turizminin lideri olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Talas, İstanbul’a en yakın termal su bölgesi olma özelliğini taşıyan Yalova’nın turizm kapasitesini 3’e katlaması beklenen Yalova Terma City’nin katma değerine dikkati çekerek, "Yalova, yatırım yapılması konusunda çok geç kalınmış bir yer. Bölge gerek termal gerekse yaz turizmi açısından yüksek potansiyele sahip. Turistler geldiklerinde sadece otelde kalmıyor. Yalova ve yakın illeri de gezmek istiyorlar. Bu durum da Yalova bölgesi ve yakın şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Turistlerin Yalova ve yakın şehirlerde yapacakları alışverişlerle bölge ekonomisine 20 milyon dolarlık gelir sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yalova Terma City, hedef kitle olarak Orta Doğu’yu belirlese de Amerika’dan Avrupa Birliği'ne ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyetine giriştiğini belirten Talas, küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.

Talas, "Bu çabalarımızla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye’nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız biz kazanırken ülkemizin de kazanması." ifadelerini kullandı.

