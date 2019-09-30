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Termal cennetteki izinsiz yapılar yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:10 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, şifalı termal suyuyla tanınan Karahayıt Mahallesi'ndeki hazine arazisinde izinsiz inşa edilen 15 kaçak yapı yıkıldı.

Termal cennetteki izinsiz yapılar yıkıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, şifalı termal suyuyla tanınan Karahayıt Mahallesi'ndeki hazine arazisinde izinsiz inşa edilen 15 kaçak yapı yıkıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, şifalı sularıyla Türkiye'nin önemli termal turizm noktalarından olan Karahayıt Mahallesi'ndeki 2. derece doğal sit alanında, hazine arazisinde yer alan 15 kaçak ahşap yapının kaldırılması için sahiplerine süre tanıdı. Belirlenen sürenin sona ermesinin ardından boşaltılan ahşap yapılar yıkıldı. Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Korunan alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izleme ve denetimleri kararlılıkla sürdürülmekte olup, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanlarında yapılan izinsiz yapılar ve sorumluları hakkında gerekli işlemler uygulanmaya devam etmektedir" denildi.

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Termal cennetteki izinsiz yapılar yıkıldı

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