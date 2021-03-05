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Termal devremülk satışı üzerinden 150 milyon TL’lik vurgun yapanlara ikinci dalga operasyonu

05.03.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da termal devremülk satışı üzerinden 7 binin üstünde kişinin yaklaşık 150 milyon lirasını dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonun ikinci dalgası yapıldı.

Afyonkarahisar’da termal devremülk satışı üzerinden 7 binin üstünde kişinin yaklaşık 150 milyon lirasını dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonun ikinci dalgası yapıldı. İkinci dalgada gözaltına alınan 25 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, termal devremülk tesisleri ile ünlü beldede iddiaya göre 4 termal tesis sahibi çağrı merkezi kurarak tesislerde devremülkleri olan kişilere telefonla ulaşmaya başladı. Mağdurlara devremülklerinin tapularının çıkarılması, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verilmek üzere teminat miktarları alıp kar payı vereceklerini söyleyip, mailorder sistemi üzerinden satış yaptıkları kişilerin aynı bilgilerini kullanarak mevcut tutarlardan daha yüksek miktarlarda paralar çekerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi. Şahısların bu yöntemlerle 7 binin üstünde kişinin yaklaşık 150 milyon lirasını dolandırdıkları öne sürüldü.

İlk operasyon sonrası 19 kişi tutuklandı
Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Ocak ayında Afyonkarahisar merkezli İzmir’de yapılan operasyonda önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenleyerek 33 kişiyi gözaltına aldı. Bu şahıslardan hakim karşısına çıkarılan 33 kişiden 19’u tutuklanırken, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 100’e yakın jandarma görev aldı
Operasyonun ikinci dalgası ise hafta başında yapıldı. İkinci operasyonda yine örgüt üyesi oldukları iddia edilen 13’ü kadın 25 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahısların savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkeme çıkarılmaları bekleniyor.
Öte yandan operasyonda, 100’e yakın jandarma ekibinin aylarca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdikleri ve elde edilen deliller üzerine harekete geçerek operasyonu yaptıkları öğrenildi.

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