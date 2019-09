Termal havuzda yeşil çay banyosu keyfi

CİLT GÜZELLİĞİ İÇİN YEŞİL ÇAY BANYOSU

Termal Kaplıca Merkezi'nde, Uzak Doğulu turistlerin talebi üzerine yeşil çay banyosu uygulaması başlatıldı. Uygulama ile bahçeden toplanan işlenmemiş yeşil çay yaprakları, merkezde bulunan açık termal havuz ve özel havuzlara dolduruluyor. Havuzlara girenler de yeşil çay banyosu yapıyor. Cilt güzelliğine iyi geldiği belirlenen yeşil çay banyosuna, yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistler de ilgi gösteriyor.

'KENDİLERİNİ DİNÇ HİSSEDİYORLAR'

Termal Kaplıca Merkezi yöneticisi Amaç Ekşi, Uzak Doğulu misafirlerin isteği üzerine dünyada uygulanan yeşil çay banyosunu her yıl eylül ayı başında hasat edilen yeşil çaylardan yaptıklarını belirterek, "Yeşil çayın insan üzerinde oluşan antidepresan özelliği ve botoks etkisini burada şifalı su le birleştirdik. Önce bunu lokal olarak özel aile banyolarımızda denedik. Olumlu sonuçlar alınca her yıl çay sezonu bitiminde halkımıza da hizmet vermeye başladık. Suyun ve çayın özünün etkisiyle misafirlerimiz antidepresan özelliği ile rahatlıyorlar. Havuzlardan çıkanlar kendini daha dinç hissediyor, kadınlar ise banyonun cilt güzelliğine iyi geldiğini belirterek kırışıklıklardan kurtulduklarını söylüyor. Biz de bu uygulamamızı her yıl bu aylarda yapıyoruz" diye konuştu.