HABER

Termal kasabada 9 çocuk havuzdaki klordan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 06:15 | Son Güncelleme

BOLU’da, termal kasabada, yüzme havuzuna klor temini sağlayan otomasyonun arıza yapması sonucu havuza fazla klor verilince, 9 çocuk zehirlendi.

Termal kasabada 9 çocuk havuzdaki klordan zehirlendi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, termal kasabada, yüzme havuzuna klor temini sağlayan otomasyonun arıza yapması sonucu havuza fazla klor verilince, 9 çocuk zehirlendi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Karacasu beldesine bağlı Demirciler köyünde 450 bin metrekarelik alana kurulu 7 bin 200 yatak kapasiteli Narven Termal Kasaba’da meydana geldi. Çocuk havuzunun temizliği için klor sağlayan otomasyon makinesi arıza yaptı. Arıza nedeniyle makine, havuza fazla miktarda klor salımı yaptı. Bu sırada havuzda yüzen, yaşları 5 ila 12 arasında değişen 9 çocuk, rahatsızlandı. İhbar üzerine termal kasabaya çok sayıda 112 Acil ve AFAD ekipleriyle UMKE sevk edildi. Mide bulantısı ve solunum yetersizliği şikayeti görülen çocukların, ilk belirlemelere göre klordan etkilendiği tespit edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklardan 3’ü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'ne 6’sı ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Termal kasabada 9 çocuk havuzdaki klordan zehirlendiTermal kasabada 9 çocuk havuzdaki klordan zehirlendiTermal kasabada 9 çocuk havuzdaki klordan zehirlendi

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Ayakkabı boyacısı pompalı saldırıda ağır yaralandıAyakkabı boyacısı pompalı saldırıda ağır yaralandı
Kuyumcu, tabancalı ve kar maskeli soyguncuyu sopayla kovaladıKuyumcu, tabancalı ve kar maskeli soyguncuyu sopayla kovaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'den flaş yaptırım kararı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.