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Termal kızılötesi kameralarda büyük başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Termal kızılötesi kameralarda büyük başarı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ergün’ün ODTÜ Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEMS) iş birliğiyle yürüttüğü çalışma sonucunda üretilen termal kızılötesi kameralar büyük bir başarıya imza attı.
Prof. Dr. Yüksel Ergün, patent hakları ETÜ ve ASELSAN’a ait olan N-Structure dedektörü ile orta dalgada (3-5 mikrometre band aralığında) son derece yüksek performansta dedektör teknolojisi geliştirildiğini ifade etti. Ergün, “Bu proje kapsamında üzerinde çalıştığımız termal ve fotonik algılayıcılar, hızlı cisimlerin hareketlerini algılamaları sayesinde; İHA’larda, tanklarda, helikopterlerde, sınır boylarında gezen devriyelerde, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın önlenmesi, denizlerdeki göçmen kaçakçılığının tespiti ve tarihi eserlerin zamana bağlı yıpranma payının belirlenmesi gibi geniş bir kullanım alanına sahip. Özellikle yıldızlardan ve çevre ışık kaynaklarından gelen serpinti ışık ile de 1-3 mikrometrede soğutmasız algılayıcı sistemlerinin geliştirilmesi için de çalışmalarımız sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.
Yüksek performansta dedektör teknolojisinin meme kanseri, cilt kanseri gibi hastalıkların erken tanı sürecinde de önemli rol oynadığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Yüksel Ergün, “Vazgeçilemez yarı iletken görüntü ve Kuantum Çağlayan Lazer sistemleri ile uzaktan algılamada kızılötesi ışık kaynakları ile eş zamanlı çalışan sistemler üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakında bu çalışmaların sonuçlarına da hep birlikte tanık olacağız” şeklinde konuştu.
Projede araştırma paydaşları olarak; Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Fizik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Mustafa Hoştut, Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abidin kılıç ile ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEMS) Direktörü Prof. Tayfun Akın da yer alıyor.

Termal kızılötesi kameralarda büyük başarı

Termal kızılötesi kameralarda büyük başarı

Termal kızılötesi kameralarda büyük başarı

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