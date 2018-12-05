Termal otelde korkutan yangın

ERZİN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Erzin ilçesinde 7 katlı termal otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangına müdahaleye gelirken çamura saplanan itfaiye aracı, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Erzin ilçesi Başlamış Mahallesi'nde bulunan 7 katlı termal otelin mutfağında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye aracı, çamura saplandı. Araç, iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Otel tahliye edilirken, itfaiye ekipleri, üst katlara da sıçrayan yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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