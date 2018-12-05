HABER

Termal otelde korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 09:47 | Son Güncelleme

HATAY'ın Erzin ilçesinde 7 katlı termal otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Termal otelde korkutan yangın

ERZİN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Erzin ilçesinde 7 katlı termal otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangına müdahaleye gelirken çamura saplanan itfaiye aracı, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Erzin ilçesi Başlamış Mahallesi'nde bulunan 7 katlı termal otelin mutfağında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye aracı, çamura saplandı. Araç, iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.
Otel tahliye edilirken, itfaiye ekipleri, üst katlara da sıçrayan yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Termal otelde korkutan yangınTermal otelde korkutan yangınTermal otelde korkutan yangınTermal otelde korkutan yangın

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Feci kazada can pazarı: 1'i ağır 5 kişi yaralıFeci kazada can pazarı: 1'i ağır 5 kişi yaralı
'Diriliş Ertuğrul' oyuncuları Fetih Müzesi'nde'Diriliş Ertuğrul' oyuncuları Fetih Müzesi'nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

Sıkıldığımızda zaman neden yavaş akar?

Sıkıldığımızda zaman neden yavaş akar?

Okul servisinde korku dolu anlar! Öğrenciler dehşete düştü

Okul servisinde korku dolu anlar! Öğrenciler dehşete düştü

2018 Mimari Fotoğrafçılık Yarışması’nın kazananları

2018 Mimari Fotoğrafçılık Yarışması’nın kazananları

Şok operasyon! 14 kadın yakalandı

Şok operasyon! 14 kadın yakalandı

Konteynere fuhuş baskını!

Konteynere fuhuş baskını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.