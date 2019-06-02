Termal oteller bayramda yüzde 100 dolu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Afyonkarahisar'daki termal otellerde doluluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı'nı Afyonkarahisar'daki termal otellerde geçirmek isteyenler aylar öncesinden rezervasyon yaptırdı. ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, 9 günlük bayram tatilinin Afyonkarahisar ekonomisine 25 milyon lira katkı sağlamasını beklediklerini söyledi. Gümüşhan, "Ramazan Bayramı'nın 9 gün olması dolayısıyla Afyonkarahisar'a ilgi bu yıl çok fazla. Doluluklar şu anda yüzde 100'e ulaşmış durumda. Tabii ki bununla beraber yaz tatili de başlıyor. Doluluklarımız yaz dönemi boyunca devam edecektir. Biz bayrama hazırız. Misafirlerimiz için çeşitli aktivitelerimiz var. Tüm SPA ve termal bölgelerimiz hazır durumda. Ramazan döneminde yenilendi" dedi.

'HER OTELİN KENDİNE GÖRE BİR AKTİVİTESİ VAR'

Her termal otelin kendine özgü aktiviteleri olacağına dikkati çeken Gümüşhan, "Müzik, canlı müzik, büyükler için yine eğlenceler devam ediyor. Biliyorsunuz Afyonkarahisar'da 2 büyük AVM var. Bu AVM'lerin çocuklar ve büyükler için sinema ve eğlence alanları var. Gelen misafirlerin canı sıkılmayacak. Hem termal yapacaklar hem alışveriş yapacaklar hem dinlenecekler hem de tarihi ve turistik yerleri gezecekler. 3- 4 gün kalan misafirlerimiz canı sıkılmadan Afyon'dan memnun olarak gitmiş olacak" diye konuştu.

'27 BİN YATAK KAPASİTESİNE SAHİBİZ'

Afyonkarahisar'da 27 bin civarında konaklama anlamında yatak olduğunu söyleyen Başkan Gümüşhan, "Afyonkarahisar'ın yatak kapasitesi bütün bölgelerde Sandıklı ve İhsaniye ilçesindeki Gazlıgöl ve Yaylabağı beldeleri dahil 27 bin civarında. Bunların içinde 5 yıldızlı 10 otel var. Bu bayramda doluluklarımızın yüzde 100 olduğu düşünüldüğünde Afyonkarahisar'a turizmin katkısı bayram sürecinde 25 milyon lira civarında olacağı tahmin edilmektedir. Çünkü yoldan geçen konaklamasız misafirler de var. Bu gerçekten büyük bir katkı" dedi.