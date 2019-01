Termal otellerde sömestr bereketi

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerin sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirterek, tesislerin bereketli günler geçirdiğini söyledi.

Türkiye'nin 25 bine ulaşan yatak kapasitesiyle önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'da sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından, aralarında şifa arayanların da bulunduğu misafirlerle, tatilin ilk haftasında oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı.

ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, termal otellere gelen misafirlerin hem mutlu olduklarını hem şifa bulduklarını belirtti. Başkan Gümüşhan, Tüm misafirlerimiz mutlu şekilde eğleniyor. Çocuklar çok mutlu, hava da çok güzel. Artık Afyonkarahisar'da 365 gün termal ve havuz keyfi bir arada. Hem şifa buluyorlar hem de dinleniyorlar. Gerçekten misafirlerimiz mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Sömestirin ilk haftası bitmek üzere, ikinci haftaya da başlayacağız. İnşallah ikinci haftamız da dolu geçerse Afyonkarahisar termal turizmde sömestir dönemini tamamen dolu geçirmiş olacak dedi.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN MİSAFİR

Başta İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinden misafirlerin geldiğini kaydeden Gümüşhan, Şu anda misafirlerimiz genelde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya bölgesinden gelmektedir. Misafirlerimiz genelde 5 ile 7 gün arasında kalıyor. Çocuklu aileler geliyor şu anda. Yaş ortalaması da 40'a düştü, gençleşti biraz daha termal müşterisi. Biz de bundan çok mutluyuz. Hem alışveriş hem termal keyfi yapıyorlar hem de tarihi yerleri geziyorlar. Giderken de Afyonkarahisar'ın sucuğunu, lokumunu alıp, hediye götürüyorlar. Bereketli bir sömestir geçiyor. Tüm misallerimizi yıl boyunca Afyonkarahisar'a bekliyoruz diye konuştu.

'SAĞLIĞA İYİ GELİYOR'

Termal suyun sağlık açısından çok faydalı olduğunu belirten Ali Gümüşhan, Termal suların analizi yapılıyor. Mineral bakımından en zengin su. Hem ruhen dinlendiriyor hem de sağlık anlamında rehabilitasyon anlamında fayda sağlıyor. Tabii doktorlarımız daha iyi biliyor ama sonuçta suyun analizi yapıldığında ameliyat sonrası iyi gelmektedir. Romatizmalı ağrılar, diz ağrılarına iyi gelmektedir. En önemlisi de dinlendirici özelliği vardır dedi.

'HER YIL GELİYORUZ'

Alanya'dan Afyonkarahisar'a gelen Müttalip Çakar, termal su için her yıl kenti ziyaret ettiğini belirterek, Ailemle geldim, çok güzel. Afyonkarahisar'ı kaplıcalarından dolayı tercih ediyoruz. Malum Akdeniz Bölgesi sıcak ve bizim sadece denizimiz var. Kış aylarını bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yarıyıl tatilinde fırsat bulduk. 3-4 günlüğüne ailemle birlikte geldik. Herkese tavsiye ederim, biz çok memnun olduk diye konuştu.

'TAVSİYE EDERİM'

İstanbul'dan gelen Erhan Zengin, tesislerin ve termal suyun kente gelmelerinde büyük etki yarattığını kaydederek, Her yıl termale geliyorum. Suyun güzel olması, tesislerin güzel olması tercihlerimiz arasında. Afyonkarahisar genel itibarıyla güzel, termalinden de sağlık açısından yararlanıyoruz. Afyonkarahisar'a gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Herkesin sömestir tatilinde buradan yararlanması gerektiğini düşünüyorum dedi.

'SAĞLIK İÇİN MUHAKKAK GELİN'

İstanbul'dan gelen Haydar Zengin de Afyonkarahisar'ın termal açısından çok zengin bir il olduğunu belirterek, şöyle dedi

Termal suyundan dolayı Afyonkarahisar'ı tercih ediyoruz. Her yıl 1 hafta geliyoruz buraya. Sağlık sıhhat için muhakkak Afyonkarahisar'a gelmeleri gerekiyor. Afyonkarahisar bulunmaz bir yer. Çok memnun kalıyoruz. Her yıl ailemle birlikte geliyorum. Kaplıcaların faydasını bildiğim için geliyoruz. Vücut ve sağlık için bence her yıl gelinmesi gerekiyor. Herkese tavsiye ediyorum.