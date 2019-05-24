Termal otellere bayram ilgisi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'da, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması termal otellere ilgiyi artırdı.

Yaklaşık 26 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, beş yıldızlı otellerin de aralarında olduğu birçok tesiste yerli turistler, hem tatil yapacak hem de çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak.

Bir termal otelin genel müdürü olan Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde otellere ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Bayram tatilinin 9 gün olmasının otellere ilgiyi daha da artırdığını belirten Gümüşhan, "Şu anda bayram periyoduna 8-10 gün var. Bu tarihe kadar tüm oteller yüzde yüz doluluğa ulaşacaktır." dedi.

Bayram süresince otellerde müzik, eğlence ve animasyonlar ile misafirlere dolu dolu bir tatil imkanı sunacaklarını anlatan Gümüşhan, şöyle devam etti:

"Her otel kendi çapında misafirlerini memnun edebilmek için çeşitli aktiviteler hazırladı. Biz de otelimizde birçok aktivite imkanı sunacağız. Buraya gelen misafirlerimiz inşallah tüm tesislerden memnun olarak ayrılacak. Önümüzde yaz tatili var. Afyonkarahisar'da yaz sezonunda da yüksek doluluk bekleniyor. Ondan sonra Dünya Motokros Şampiyonası var. İnşallah tüm oteller olarak 2019'u en iyi şekilde kapatacağız. Bayramda genellikle iç pazar ağırlıklı çalışıyoruz. Yüzde 97'si Türk misafirlerden, geri kalanı ise yabancı misafirlerden oluşuyor.