HABER

Termal otellere bayram ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'da, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması termal otellere ilgiyi artırdı - Yaklaşık 26 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, çoğu beş yıldızlı tesislerin tatil öncesi rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı - Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan: - "Şu anda bayram periyoduna 8-10 gün var. Bu tarihe kadar tüm oteller yüzde yüz doluluğa ulaşacaktır" - "Bayramda genellikle iç pazar ağırlıklı çalışıyoruz. Yüzde 97'si Türk misafirlerden, geri kalanı ise yabancı misafirlerden oluşuyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'da, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması termal otellere ilgiyi artırdı.

Yaklaşık 26 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, beş yıldızlı otellerin de aralarında olduğu birçok tesiste yerli turistler, hem tatil yapacak hem de çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak.

Bir termal otelin genel müdürü olan Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde otellere ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Bayram tatilinin 9 gün olmasının otellere ilgiyi daha da artırdığını belirten Gümüşhan, "Şu anda bayram periyoduna 8-10 gün var. Bu tarihe kadar tüm oteller yüzde yüz doluluğa ulaşacaktır." dedi.

Bayram süresince otellerde müzik, eğlence ve animasyonlar ile misafirlere dolu dolu bir tatil imkanı sunacaklarını anlatan Gümüşhan, şöyle devam etti:

"Her otel kendi çapında misafirlerini memnun edebilmek için çeşitli aktiviteler hazırladı. Biz de otelimizde birçok aktivite imkanı sunacağız. Buraya gelen misafirlerimiz inşallah tüm tesislerden memnun olarak ayrılacak. Önümüzde yaz tatili var. Afyonkarahisar'da yaz sezonunda da yüksek doluluk bekleniyor. Ondan sonra Dünya Motokros Şampiyonası var. İnşallah tüm oteller olarak 2019'u en iyi şekilde kapatacağız. Bayramda genellikle iç pazar ağırlıklı çalışıyoruz. Yüzde 97'si Türk misafirlerden, geri kalanı ise yabancı misafirlerden oluşuyor.

- Akdeniz ve Ege'deki doluluk Afyonkarahisar'a yansıyor

Gümüşhan, son 4-5 yıldır Afyonkarahisar'daki termal otellerin yazı kış döneminden daha çok dolulukla geçirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunun nedeni de gurbetçilerimizin buradaki termallere ve tarihi yerlere olan çok büyük ilgisi. Bir de Akdeniz ve Ege bölgesindeki tüm otellerde yaz döneminde çok yüksek doluluk var. Bu da bizim doluluğumuzun artmasına neden oluyor. Bu yıl da aynı olacağını düşünüyoruz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz."

- "Talep gerçekten çok yüksek"

Bir termal otelin genel müdürü Ümit Uysal da bayramla beraber turizmde iç pazarın daha da canlandığını vurguladı.

"Deniz, kum ve güneş" turizminin başlamak üzere olduğunu anlatan Uysal, "Bizim gibi tesisler de hem termal hem de sağlık turizmi ile bölgeye üst düzeyde katkı sağlıyor. Bunun içerisine fizik tedaviyi de dahil ederseniz hem dinlenme hem eğlence hem de şifa bulma anlamında bir kombinasyon oluşuyor. Yapacağımız gala geceleriyle bayramı kutlayacağız. Yüzde 90-100 doluluğa ulaşacağımızı düşünüyoruz. Talep gerçekten çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Otelin fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Ali Kemal Balut ise fizik tedavi merkezinde bayramda da hizmetlerinin devam edeceğine değindi.

Termal su ve fizik tedavi kombinasyonunda daha başarılı sonuçlar aldıklarına dikkati çeken Balut, "Bu yüzden de Türkiye'nin pek çok yerinden misafirlerimiz buraya geliyor. Termal tedavi yüzyıllar öncesine uzanan kadim bir tedavi. Bizim farkımız, termal tedaviyle yeni modern fizik tedaviyi bir arada uygulayarak, hastalarımızda daha başarılı sonuçlar almaya çalışmak." diye konuştu.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Ay: “İş yerinde kadına taciz ve şiddetin önlenmesine yönelik eğitimler vereceğiz”Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Ay: “İş yerinde kadına taciz ve şiddetin önlenmesine yönelik eğitimler vereceğiz”
9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doluluk İlgi Termal oteller

En Çok Okunan Haberler

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İmamoğlu'nun 'borç ve israf' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Konya'da MHP'li belediye başkanı İhsan Öztoklu'yu kim neden öldürdü?

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul'da son dakika operasyon haberi! 313 tarihi eser ele geçirildi, gözaltılar var

İstanbul'da dev operasyon! 313 tarihi eser...

İstanbul'dan kahreden kaza haberi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İstanbul'dan kahreden haber: 1 polis şehit

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için ADD'den iptal başvurusu

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için iptal başvurusu

MLKP nedir? MLKP terör örgütü hakkında bilgiler!

MLKP terör örgütü nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.