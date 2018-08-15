Termal tesisler de doldu

Zengin minerallerden dolayı kentteki termal ve şifalı suların artık yaz aylarında da tercih edildiğini belirten Saraçoğlu, "Kütahya'nın büyük bölümü termal kaynaklara sahip. Kent merkezinde Yoncalı ve Ilıca termal turizm merkezleri var. Özellikle Yoncalı'da belediye olarak termal kent projesi yürütüyoruz. Ramazan Bayramı'ndan beri il genelindeki termal tesislere yoğun ilgi var. İki aydır oteller tamamen dolu. Gelen taleplere cevap veremez hale geldik." dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya merkez ve ilçelerinde yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesiyle hizmet veren tesislere, yaklaşan bayram dolayısıyla ilginin arttığını söyledi.

Asırlardır şifa dağıtan kaplıcalarıyla ünlü Simav, Emet, Gediz ve Tavşanlı ile Kütahya kent merkezindeki termal tesislerde, yaklaşan 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

KÜTAHYA/YALOVA (AA) - MUHARREM CİN/YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden olan Kütahya ve Yalova'daki tesislerde doluluk oranları yaklaşan bayram dolayısıyla yüzde 100'lere kadar ulaştı.

- "Kütahya'da 5 yıldızlı 4 yeni otel yapılacak"

Saraçoğlu, otel yatırımı yapacaklar için 3 yıl önce 12 kilometre mesafeden 50 derecelik şifalı termal suyun kent merkezine getirildiğini söyledi.

5 yıldızlı otel yapmak isteyen 4 yatırımcıya ruhsat verildiğini dile getiren Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"Termal otellerde yatak kapasitemiz düşük olması nedeniyle talebe cevap veremiyoruz. Bize 5 yıldızlı otel yapımı için başvuran 4 yatırımcıya en az 200 yataklı otel yapılması şartıyla ruhsat verdik. İnşallah oteller tamamlandıktan sonra yaklaşık bin yatak kapasitesini daha ilimize kazandırmış olacağız. Termal tesislerin kentin daha da kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

- Son 10 yılın rekorunu kırdık

Karaderili Şirketler Grubu tarafından işletilen 250 yatak kapasiteli Emet Termal Otel'in Müdürü Ramazan Sezer de özellikle yaz aylarında çoğunlukla deniz ve sahillerin tercih edildiğini ancak son dönemlerde termale gelenlerin sayısında önemli artış yaşandığını söyledi.

Bayram tatili dolayısıyla otelin yüzde 100 dolu olduğunu aktaran Sezer, "Geçen yıl ortalama yüzde 85'lik doluluk oranı yaşanmıştı. Bu yıl yüzde 100 doluluk oranını yakalayarak son 10 yılın rekorunu kırdık. Termal oteller genellikle kış aylarında yoğun oluyordu. Ancak son dönemlerde termal oteller artık yaz aylarında daha fazla tercih edilmeye başlandı. Bayram tatilinde ise zirve yaptı." diye konuştu.