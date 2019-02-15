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"Termal turizmi canlandırmak elimizde"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Ankara'nın avantajı çok. Ticarette, sanayide, turizmde, sağlıkta yapılacak çok iş var. Mesela termal turizmi canlandırmak elimizde"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'nın avantajı çok. Ticarette, sanayide, turizmde, sağlıkta yapılacak çok iş var. Mesela termal turizmi canlandırmak elimizde." dedi.

Özhaseki, Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen ve Kızılcahamamlı muhtarlar ile sivil toplum kurulularının (STK) temsilcilerinin katıldığı programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir beka meselesinin olduğunu ve bunu bilerek yola devam edeceklerini ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın temelinde, Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Cumhur İttifakı'nın tabanda haklı, meşru ve geniş anlamda toplumsal bir mutabakatı var. Bunun üzerine de devam ediyoruz. İsteğimiz, iki tane daha belediye almak değil." diye konuştu.

Özhaseki, Türkiye'de hizmet belediyeciliğinin 1994'te başladığını belirterek "Biz, kimseyi ayırmayız. Irkına, dinine, mezhebine bakmayız. Kim varsa başımızın tacıdır ve ona hizmet ederiz. Mazeret üretmeyiz, elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ederiz." dedi.

Kayseri'ye 21 sene emek verdiğini söyleyen Özhaseki, alt ve üstyapı olarak, gerekli olan tüm hizmetleri yerine getirdiğini ve kimsenin bedduasını almadığını anlattı.

- İlçelerdeki adaylık süreci

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belediye başkan adaylarını belirlemek için 3 ay çalıştıklarını ifade eden Özhaseki, mevcut belediye başkanlarının değiştirilmesinin kötülük manasına gelmediğinin altını çizdi.

Mevcut belediye başkanlarının ve adayların gayretli ve çalışkan kişiler olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Eskiden başkanlık yapan arkadaşlarımız için Cumhurbaşkanımız yeni görevler düşünüyor. Onları bir yerlerde değerlendirmeyi kafasına yazıyor ve yeri geldiğinde yavaş yavaş icra ediyor." şeklinde konuştu.

- "Termal turizmi canlandırmak elimizde"

Özhaseki, ilçelerde ve merkezlerde yapacakları birçok hizmet olduğuna işaret ederek "Bunları yaparak, Ankara'yı bir daha ayağa kaldırabiliriz. Turizmden her anlamda istifade etmesini sağlayabiliriz." dedi.

Kızılcahamam'la ilgili projelerini de anlatan Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ankara'nın avantajı çok. Ticarette, sanayide, turizmde, sağlıkta yapılacak çok iş var. Mesela termal turizmi canlandırmak elimizde. Bundan ilçemiz de istifade edeceği için söylüyorum. Ama bunun için buraya gelen misafirler güzel bir şehirle karşılaşmalı. Meydan projesi var sonuna kadar destekleyeceğiz ve burada ilk yapacağımız iş meydan projesi. Ardından termali ayağa kaldırmak ve kültür merkezini yapmak ve buradaki doğa turizmini canlandıracak birtakım projeler yapmak."

Program sonrası Kızılcahamam esnafını ziyaret eden Özhaseki, cuma namazı sonrasında Kızılcahamam Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada ise belediye başkanı seçilen kişinin kendisini iş başına getiren vatandaşa karşı borçlu olduğunu söyledi.

Kızılcahamam'daki köy yollarına geçmişte soğuk asfaltlama yapıldığını aktaran Özhaseki, "Belediyeler, bazen ucuz olsun diye soğuk asfalt yaparlar. Ama bir sene sonra onu kaldırıp atar. Allah izin verirse buradaki tüm yollarımızı sıcak asfalt yapacağız bunu bilin." dedi.

- "Siyasetin doğru adam işi olduğuna inanıyoruz"

Özhaseki, planlanan projeleri Ankara Büyükşehir ve Kızılcahamam belediyelerinin birlikte yürüteceğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Siyasetin doğru adam işi olduğuna inanıyoruz. Ne söz verilirse yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bugün söyleyip de kaçamayız. Yarın bir gün geleceğiz ve hesap vereceğiz. Siyaset böyle bir iş. Cumhurbaşkanımız, bize destek olacağını söylediği için o gördüğünüz kitapçıkların hepsinde izin alarak yazdık ve sizlerin huzuruna geldik. Allah bizleri utandırmasın."

Toplantıya katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise 31 Mart yerel seçimlerini beka seçimi ve Türkiye'nin geleceği olarak gördüklerini söyledi.

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da Türk milleti tarafından oluşturulduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Memleketin önünü açmanın, yatırımlara hız vermenin, ekonomiyi düzeltmenin ve refaha ermenin yolu, Cumhur İttifakı'nın bu seçimlerde yüzde 52'nin üzerinde oy almasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun niyetlendiği 19 büyükşehri de tekrar almaktır. Böyle olursa önümüz açık ve 4,5 yıl seçim yok, yatırım var."

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Özhaseki'nin Kızılcahamam programına eşlik etti.

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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım seçim 2019

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