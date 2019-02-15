AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'nın avantajı çok. Ticarette, sanayide, turizmde, sağlıkta yapılacak çok iş var. Mesela termal turizmi canlandırmak elimizde." dedi. Özhaseki, Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen ve Kızılcahamamlı muhtarlar ile sivil toplum kurulularının (STK) temsilcilerinin katıldığı programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir beka meselesinin olduğunu ve bunu bilerek yola devam edeceklerini ifade etti. Cumhur İttifakı'nın temelinde, Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Cumhur İttifakı'nın tabanda haklı, meşru ve geniş anlamda toplumsal bir mutabakatı var. Bunun üzerine de devam ediyoruz. İsteğimiz, iki tane daha belediye almak değil." diye konuştu. Özhaseki, Türkiye'de hizmet belediyeciliğinin 1994'te başladığını belirterek "Biz, kimseyi ayırmayız. Irkına, dinine, mezhebine bakmayız. Kim varsa başımızın tacıdır ve ona hizmet ederiz. Mazeret üretmeyiz, elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ederiz." dedi.

Kayseri'ye 21 sene emek verdiğini söyleyen Özhaseki, alt ve üstyapı olarak, gerekli olan tüm hizmetleri yerine getirdiğini ve kimsenin bedduasını almadığını anlattı. - İlçelerdeki adaylık süreci Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belediye başkan adaylarını belirlemek için 3 ay çalıştıklarını ifade eden Özhaseki, mevcut belediye başkanlarının değiştirilmesinin kötülük manasına gelmediğinin altını çizdi. Mevcut belediye başkanlarının ve adayların gayretli ve çalışkan kişiler olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Eskiden başkanlık yapan arkadaşlarımız için Cumhurbaşkanımız yeni görevler düşünüyor. Onları bir yerlerde değerlendirmeyi kafasına yazıyor ve yeri geldiğinde yavaş yavaş icra ediyor." şeklinde konuştu. - "Termal turizmi canlandırmak elimizde" Özhaseki, ilçelerde ve merkezlerde yapacakları birçok hizmet olduğuna işaret ederek "Bunları yaparak, Ankara'yı bir daha ayağa kaldırabiliriz. Turizmden her anlamda istifade etmesini sağlayabiliriz." dedi. Kızılcahamam'la ilgili projelerini de anlatan Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ankara'nın avantajı çok. Ticarette, sanayide, turizmde, sağlıkta yapılacak çok iş var. Mesela termal turizmi canlandırmak elimizde. Bundan ilçemiz de istifade edeceği için söylüyorum. Ama bunun için buraya gelen misafirler güzel bir şehirle karşılaşmalı. Meydan projesi var sonuna kadar destekleyeceğiz ve burada ilk yapacağımız iş meydan projesi. Ardından termali ayağa kaldırmak ve kültür merkezini yapmak ve buradaki doğa turizmini canlandıracak birtakım projeler yapmak." Program sonrası Kızılcahamam esnafını ziyaret eden Özhaseki, cuma namazı sonrasında Kızılcahamam Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada ise belediye başkanı seçilen kişinin kendisini iş başına getiren vatandaşa karşı borçlu olduğunu söyledi. Kızılcahamam'daki köy yollarına geçmişte soğuk asfaltlama yapıldığını aktaran Özhaseki, "Belediyeler, bazen ucuz olsun diye soğuk asfalt yaparlar. Ama bir sene sonra onu kaldırıp atar. Allah izin verirse buradaki tüm yollarımızı sıcak asfalt yapacağız bunu bilin." dedi.