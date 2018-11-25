"Termal turizmin başkenti"ne yoğun ilgi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar, özellikle kış sezonunda yurt içi ve yurt dışından ilgi çekiyor.

Zengin mineralli termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar'da, 42 derecedeki termal havuzlardan yaz kış yararlanılabiliyor.

Beş yıldızlı otellerin de aralarında olduğu birçok tesiste yerli ve yabancı turistler, hem tatil yapıyor hem de çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı buluyor.

Türkiye'nin birçok yerinden kente gelen ziyaretçilerin yanı sıra başta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere yurt dışından da turlarla gelen turistler, özellikle kış aylarında yoğunluk oluşturuyor.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'da artık yıl boyu termal turizmde hareketlilik yaşandığını söyledi.

Sadece kışın değil, yaz aylarında da turistlerin termal tesisleri tercih ettiğini anlatan Gümüşhan, "Türkiye'den misafirlerimiz daha çok kışın, yabancı ülkelerden gelen ziyaretçiler ise yaz dönemini tercih ediyor. Bütün otellerimizde yer alan termal havuzlar, deniz keyfini aratmıyor. 32 derecede yüzme havuzlarımız ve 42 derece termal havuzlarımız kış aylarında da kullanılabiliyor. Havuzlardan yararlanan misafirlerimiz dışarıdaki soğuğu hissetmiyor bile." diye konuştu.