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Terme Ali Korkmaz için seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde balık tutmak için babası ile açıldığı denizde tekneden düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz’ı arama çalışmalarına robotik su altı arama cihazıyla da destek veriliyor.Terme Kaymakamı Mehmet Parlak ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 26 Temmuz tarihinde balık tutmak için babası ile açıldığı denizde tekneden düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz’ı arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.“Bilgi kirliliği yaşanıyor”Arama çalışmaları hakkında kamuoyunda bilgi kirliliği yaşandığına dikkat çeken Terme Kaymakamı Parlak, devletin tüm imkanları ile acılı ailenin yanında olduğunu ifade etti.

Terme Ali Korkmaz için seferber oldu

Samsun’un Terme ilçesinde balık tutmak için babası ile açıldığı denizde tekneden düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz’ı arama çalışmalarına robotik su altı arama cihazıyla da destek veriliyor.
Terme Kaymakamı Mehmet Parlak ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 26 Temmuz tarihinde balık tutmak için babası ile açıldığı denizde tekneden düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz’ı arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Bilgi kirliliği yaşanıyor”
Arama çalışmaları hakkında kamuoyunda bilgi kirliliği yaşandığına dikkat çeken Terme Kaymakamı Parlak, devletin tüm imkanları ile acılı ailenin yanında olduğunu ifade etti. Gün gün yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Parlak, “İlk günden bu yana arama kurtarma çalışmalarına koordineli bir şekilde refakat ediyoruz. Bazı vatandaşlarımızın helikopter sadece birkaç gün uçtu. Arama çalışmaları yeterli değil gibi söylemleri oldu. Ancak sahil güvenlik helikopterimiz 8 günlük arama çalışmaları boyunca, hava muhalefeti nedeniyle sadece bir gün uçmadı. Arama kurtarma çalışmalarının tüm dokümanları saat saat, gün gün elimizde mevcut. Helikopterimiz hangi gün hangi saat, hangi bölgede ne kadar arama yaptı biliyoruz. Çalışmalar hem karadan hem havadan hem de sudan devam ediyor. 27 kilometre açıkta yapılan çalışmaları çıplak gözle görmek mümkün değil. Bu nedenle bir takım bilgi kirliliği oluşmuş olabilir. Devletimiz tüm imkanları ile Ali kardeşimizi bulmak için Samsun Valiliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“Robotik su altı arama robotu devrede”
Sekizinci günde de arama faaliyetlerinin devam ettiğini bildiren Kaymakam Parlak, “Bu konuda başta valimize, sahil güvenlik komutanımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlave olarak bir efor sarf ediyorlar. Sadece sahil güvenlik değil, AFAD ekiplerimizde çalışmalara destek veriyor. İzmir’den bugün robotik su altı arama cihazı geldi. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı profesyonel arama kurtarma dalgıçları çalışmalara destek vermek için ilçemizdeler. Sivil teknelerimiz de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Biz de kamu görevlileri olarak bu çalışmalara gerekli desteği veriyoruz” diye konuştu.

“Ali bizim evladımız”
Terme Belediye Başkanı Kılıç ise açıklamayı yapma nedenlerinin oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek olduğunu ifade ederek, “Ali kardeşimiz Termemizin evladı. Ailemizin acısını bizde tüm hissiyatımızla yüreğimizde duyuyoruz. Yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyor, hangi kurumu harekete geçirmemiz gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte gerek AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, gerek diğer milletvekillerimiz, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerek il başkanımız çalışmalara destek veriyor. Devlet ailemizi acısıyla başbaşa bırakmadı. Baba ile sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah Ali kardeşimizi bir an önce bulup, ailesine teslim ederek, acılarını biraz hafifletiriz. Uzmanlık gerektiren bir konu. Sahil güvenlik uzmanları ne derse biz onu yapmaya çalışıyoruz. Devletimiz tüm imkanları ile ailesinin yanında ve elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.

Amca ve dayı ile istişare
Açıklamanın ardından kaybolan gencin amcası Hayrettin Korkmaz ve dayısı Hayrettin Karademir, Kaymakam Parlak ve Başkan Kılıç ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında istişarelerde bulunup, hassasiyetleri için teşekkür etti.

Terme Ali Korkmaz için seferber oldu

Terme Ali Korkmaz için seferber oldu

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