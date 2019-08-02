Terme Ali Korkmaz için seferber oldu

Samsun’un Terme ilçesinde balık tutmak için babası ile açıldığı denizde tekneden düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz’ı arama çalışmalarına robotik su altı arama cihazıyla da destek veriliyor.

Terme Kaymakamı Mehmet Parlak ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 26 Temmuz tarihinde balık tutmak için babası ile açıldığı denizde tekneden düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz’ı arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Bilgi kirliliği yaşanıyor”

Arama çalışmaları hakkında kamuoyunda bilgi kirliliği yaşandığına dikkat çeken Terme Kaymakamı Parlak, devletin tüm imkanları ile acılı ailenin yanında olduğunu ifade etti. Gün gün yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Parlak, “İlk günden bu yana arama kurtarma çalışmalarına koordineli bir şekilde refakat ediyoruz. Bazı vatandaşlarımızın helikopter sadece birkaç gün uçtu. Arama çalışmaları yeterli değil gibi söylemleri oldu. Ancak sahil güvenlik helikopterimiz 8 günlük arama çalışmaları boyunca, hava muhalefeti nedeniyle sadece bir gün uçmadı. Arama kurtarma çalışmalarının tüm dokümanları saat saat, gün gün elimizde mevcut. Helikopterimiz hangi gün hangi saat, hangi bölgede ne kadar arama yaptı biliyoruz. Çalışmalar hem karadan hem havadan hem de sudan devam ediyor. 27 kilometre açıkta yapılan çalışmaları çıplak gözle görmek mümkün değil. Bu nedenle bir takım bilgi kirliliği oluşmuş olabilir. Devletimiz tüm imkanları ile Ali kardeşimizi bulmak için Samsun Valiliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.