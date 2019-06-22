HABER

Terme sele teslim

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 15:20 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde sağanaktan dolayı taşan dereler nedeniyle ovalar sular altında kaldı.Terme ilçesinde dün geceden beri devam eden sağanak nedeniyle evler, iş yerleri su altında kalırken ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Terme sele teslim

Samsun’un Terme ilçesinde sağanaktan dolayı taşan dereler nedeniyle ovalar sular altında kaldı.
Terme ilçesinde dün geceden beri devam eden sağanak nedeniyle evler, iş yerleri su altında kalırken ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Sağanak, ilçedeki Sakarlı ve Miliç Mahalleleri arasından geçen Miliç Deresi’ni taşırdı. Derenin taşması nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı ve mahsuller zarar gördü. İlçede ayrıca, bazı yerlerde yollar çökerken ağaçların da devrildiği gözlendi. Ayrıca Sakarlı Mahallesi’ndeki bir köprü yıkıldı.

Terme sele teslim

Terme sele teslim

Terme sele teslim

Terme sele teslim

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”
Terme'de sağanak sele neden oldu (2)- YenidenTerme'de sağanak sele neden oldu (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çatışma sonrası yakalandı, gazetecileri tehdit etti!

Çatışma sonrası yakalandı, gazetecileri tehdit etti!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

Büyükçekmece'de 4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme

4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme!

Son dakika Nevşehir'de kaza! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! 27 yaralı...

İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı arkadaşlarını vurdu

Arkadaşlarını suçlayıp silahla vurdu!

Genç avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

Genç avukatın acı sonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.