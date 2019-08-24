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Terme sele teslim

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 10:52 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesi, dün gece etkili olan yağışlar ve Salıpazarı ilçesinden gelen sel sularının da etkisiyle sular altında kaldı.Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan sağanak yağışlar, Samsun’un doğu ilçelerini de olumsuz etkiledi.

Samsun’un Terme ilçesi, dün gece etkili olan yağışlar ve Salıpazarı ilçesinden gelen sel sularının da etkisiyle sular altında kaldı.
Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan sağanak yağışlar, Samsun’un doğu ilçelerini de olumsuz etkiledi. Özellikle Salıpazarı, Terme ve Çarşamba’nın kırsal mahalleleri selden etkilendi. Terme’de şehir merkezindeki dükkanlar ve evler 1 metreye kadar su altında kaldı. İlçede sular tamamen kesilirken, bir bölümüne ise elektrik verilemiyor. İçme suyunu tankerlerle karşılamaya çalışan vatandaşlar, selin oluşturduğu yaraları da sarmaya çalışıyor.

“Hala ulaşamadığımız birçok köy yolu var”
Terme’de ulaşılamayan birçok köy yolu olduğunu ve bazı vatandaşların helikopterler ile güvenli bölgelere taşındığını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, akşam ve gece etkisini arttırdı. Salıpazarı’ndan ırmağa yoğun sel suyu geldi. Terme merkezinde ve kırsal mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Evler, dükkanlar ve ana yollar sel nedeniyle sular altında kaldı. Hala ulaşamadığımız birçok köy yolu var. Fındık mevsimindeyiz. Tarım işçilerini o bölgeden alıp, güvenli bölgelere, spor salonuna yerleştirdik. Kızılay, AFAD battaniye ve çadır yardımında bulundu. Biz de yiyecek içecek yardımında bulunduk. Bir bölgede elektriğimiz yok. Suyumuz ise hiç yok. Temiz su ihtiyacımız var. SASKİ tankerlerle içecek su yardımında bulunuyor. Elektrikle ilgili çalışmalar devam ediyor. Su seviyesi yavaş yavaş çekilmeye başladı” dedi.

“Su seviyesi düşmediğinden müdahaleler yetersiz kalıyor”
Fındık işçilerinin ve tarım ürünlerinin selden oldukça fazla etkilendiğini belirten Başkan Kılıç, “Dün akşam özellikle mahsur kalan yaklaşık 30 tane vatandaşımızı kurtarıp, hastane ve güvenli bölgelere yerleştirdik. Şu anda can kaybı olmaması en büyük sevincimiz. İnsanlarımızın fındık başta olmak üzere, tarım ürünlerinde büyük bir kaybı var. Can kaybı yaşanmadığı için Rabbimize şükrediyoruz. Terme 1 ay önce yaşadığı sel afetinden çok daha güçlü ve sıkıntılı bir afet yaşadı. Terme merkez, Pazar Yeri, Otogar Kavşağı ve sanayide dükkanlar 1 metre suyun altında. Müdahalelerimiz, su seviyesi düşmediği için yeterli gelmiyor. Irmaktaki su seviyesi düştükçe, bölgedeki sular da çekilecektir diye umuyoruz” diye konuştu.
Tankerler önünde su kuyruğuna giren vatandaşlar ise yetkililerden bir an önce sıkıntıların çözülmesi konusunda yardım istediler.

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