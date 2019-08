Terme sele teslim

“Su seviyesi düşmediğinden müdahaleler yetersiz kalıyor”

Fındık işçilerinin ve tarım ürünlerinin selden oldukça fazla etkilendiğini belirten Başkan Kılıç, “Dün akşam özellikle mahsur kalan yaklaşık 30 tane vatandaşımızı kurtarıp, hastane ve güvenli bölgelere yerleştirdik. Şu anda can kaybı olmaması en büyük sevincimiz. İnsanlarımızın fındık başta olmak üzere, tarım ürünlerinde büyük bir kaybı var. Can kaybı yaşanmadığı için Rabbimize şükrediyoruz. Terme 1 ay önce yaşadığı sel afetinden çok daha güçlü ve sıkıntılı bir afet yaşadı. Terme merkez, Pazar Yeri, Otogar Kavşağı ve sanayide dükkanlar 1 metre suyun altında. Müdahalelerimiz, su seviyesi düşmediği için yeterli gelmiyor. Irmaktaki su seviyesi düştükçe, bölgedeki sular da çekilecektir diye umuyoruz” diye konuştu.

Tankerler önünde su kuyruğuna giren vatandaşlar ise yetkililerden bir an önce sıkıntıların çözülmesi konusunda yardım istediler.