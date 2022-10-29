Terme’de 2023 metrelik Cumhuriyet koşusu

Samsun’un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Terme Kaymakamı Metin Maytalman’ın tebrikleri kabul etmesinin ardından Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Terme Kaymakamı Maytalman’da günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada demokrasi ve birliktelik mesajı verdi.

2023 METRELİK CUMHURİYET KOŞUSU

Terme Belediyesi tarafından ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılına Koşuyoruz’ mottosuyla, 2023 metre uzunluğunda Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Yaklaşık 200 katılımcının yer aldığı koşuda, yarışmacılar galibiyet için kıyasıya mücadele etti. Koşuda dereceye giren yarışmacılara Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

“99. YILIN ONURUNU VE GURURUNU YAŞIYORUZ”

Tören programı sonrasında açıklamalarda bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Öncelikle Cumhuriyeti bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılına Koşuyoruz’ mottosuyla, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir koşu etkinliği gerçekleştirdik. Cumhuriyet Koşusuna katılan tüm yarışmacılara teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

