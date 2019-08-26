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Terme'de köprü çöktü: 2 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 15:42 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Terme ilçesinde yaşanan selin ardından yeni yapılan köprünün karaya bağlantı noktası çöktü.

Terme'de köprü çöktü: 2 yaralı 

Tayfur KARA-Mehmet Emin COŞKUNDERE/TERME, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde yaşanan selin ardından yeni yapılan köprünün karaya bağlantı noktası çöktü. Çökme sonucu 2 kişi yaralanırken, bir otomobil ise oluşan çukura düştü.
İlçede geçen hafta cuma ve cumartesi günü meydana gelen selin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Daha önce sel sonucu 2 köprünün yıkıldığı ilçede, yeni yapılan 3'üncü köprünün de karayla bağlantı noktasında çökme meydana geldi. Çökme sonucu köprüde yürümekte olan Mehmet ve Mustafa Kavak, yaralanırken hafif ticari bir araç ise çukura düştü. Aracın içinde kimsenin bulunmaması ise faciayı önledi. Hastaneye kaldırılan yaralılar Mehmet ve Mustafa Kavak'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
İlçe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Yol bölgesini kapatmıştık ama maalesef vatandaşlar şeridi açarak burayı trafikte kullanmışlar" dedi.

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Terme'de köprü çöktü: 2 yaralı Terme'de köprü çöktü: 2 yaralı

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