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Terme’de köprünün çöktüğü anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde köprünün bağlantı noktasının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.Terme ilçesinde oluşan selin yaraları sarılmaya başlarken, ilçe merkezindeki en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Terme Çayı üzerindeki köprünün bağlantı noktası bugün aniden çöktü.

Terme’de köprünün çöktüğü anlar kamerada

Samsun’un Terme ilçesinde köprünün bağlantı noktasının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Terme ilçesinde oluşan selin yaraları sarılmaya başlarken, ilçe merkezindeki en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Terme Çayı üzerindeki köprünün bağlantı noktası bugün aniden çöktü. Çökme sırasında bir hafif ticari araçla iki kişi ırmağa doğru uçtu. Olayda 2 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çökme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Terme’de köprünün çöktüğü anlar kamerada

Terme’de köprünün çöktüğü anlar kamerada

Terme’de köprünün çöktüğü anlar kamerada

Terme’de köprünün çöktüğü anlar kamerada

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