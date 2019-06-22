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Terme'de sağanak sele neden oldu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 18:47 | Son Güncelleme

EVDE MAHSUR KALAN ANNE VE OĞLU BOTLA KURTARILDI  Terme ilçesi Hüseyinmescit Mahallesi'nde sel sularının evlerine dolması nedeniyle mahsur kalan Nazike (60) ve oğlu Çağlar Arslan (37) ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Terme'de sağanak sele neden oldu (3)

EVDE MAHSUR KALAN ANNE VE OĞLU BOTLA KURTARILDI
Terme ilçesi Hüseyinmescit Mahallesi'nde sel sularının evlerine dolması nedeniyle mahsur kalan Nazike (60) ve oğlu Çağlar Arslan (37) ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı. Baba Cemal Arslan (66) sabah saat 07.00 sıralarında sel sularını gelmesi üzerine büyükbaş hayvanlarını kurtarmak için ahıra gitti. Bu sırada evde kalan Nazike ve oğlu Çağlar Arslan sel sularının binanın ikinci katına kadar ulaşması üzerine mahsur kaldı. Bunun üzerine Belediyeyi arayarak yardım istendi. Ekipler bölgeye sevk edildi. Anne ve oğlu kepçe ile kurtarılmak istendi. Ancak 2 metre yüksekliği bulan sel suları nedeniyle kepçe eve ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD ekipleri devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan getirilen bot ile ekipler yaklaşık 2,5 kilometre su üzerinde giderek eve ulaştı. Yaklaşık 8 saat mahsur kaldıktan sonra kurtarılan anne ve oğlu bota alınarak araçların bulunduğu bölgeye getirildi.
Belediye binasına getirilen Nazike Arslan, sel sularının sabah 07.00 sıralarında aniden evlerinin önüne ulaştığını belirterek “Bir anda sular geldi. Birinci kat sularla kaplandı ikinci katın merdivenlerine kadar ulaştı. İlk olarak yüzerek çıkmayı düşündüm ama su çok yüksekti korktum. Eşime haber verdik o da yardım istedi. Ekipler geldi sağ olsunlar bizi kurtardılar” dedi.
Cemal Arslan ise, "Hayvanları almak için ahıra gittim. Eşim ve oğlum evdeydi o sıra sel suları geldi. Evde mahsur kaldılar ben kendimi yolun karşı tarafına atarak kurtuldum. Yardım istedik gelip kurtardılar" diye konuştu.
10 BİN TAVUK TELEF OLDU
Öte yandan Arımdere mevkiinde evinde mahsur kalan Orhan Sezen de ekipler tarafından kurtarıldı. Aynı mevkiide bulunan bir tavuk çiftliği de sel sularının altında kaldı. Burada 10 bin tavuğun telef olduğu belirtildi. Terme Belediyesi tarafından selden zarar gören bölgelere vatandaşlara temiz içme suyu ve ekmek dağıtıldı. Ayrıca evlerine sel suları dolan Yeni Mahalle'de, aralarında yatalak bir diyaliz hastasının da bulunudğu 8 kişi yardım çağrısında bulundu. Terme Belediyesi ekipleri tarafından ambulans desteğiyle 8 kişi evlerinden alınarak kalacak yerleri olmadığı için il merkezindeki bir okulun yurduna yerleştirildi.
FOTOĞRAFLI

Terme'de sağanak sele neden oldu (3)Terme'de sağanak sele neden oldu (3)Terme'de sağanak sele neden oldu (3)Terme'de sağanak sele neden oldu (3)

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