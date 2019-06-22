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Terme’de sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Terme’de sel

Samsun’un Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, sel ve heyelanlar meydana geldi. İş yerleri ve evleri de su bastı.
Terme ilçesinde dün geceden beri devam eden sağanak yağış sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede dereler taşarken bazı iş yerleri ve evleri de su bastı. Ulaşımda da aksamalar meydana gelirken sel nedeniyle belediye ve AFAD ekipleri çalışmalar başlattı. İş yerleri ve evlerini su basan vatandaşlar ise mağdur oldu.

Terme’de sel

Terme’de sel

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