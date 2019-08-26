HABER

Terme’de sel çiftçiyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:54 | Son Güncelleme

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede yaşanan sel felaketinin ardından bu yıl üretilen 30 bin ton fındıktan 15 bin tonunun sele kapıldığını ifade ederek, tarım arazilerinde yaklaşık 250 milyon TL’lik bir zararın oluştuğunu söyledi.Terme’de yaşanan sel felaketi, gündelik hayatı olumsuz etkilediği gibi ekonomik açıdan da büyük zarara yol açtı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede yaşanan sel felaketinin ardından bu yıl üretilen 30 bin ton fındıktan 15 bin tonunun sele kapıldığını ifade ederek, tarım arazilerinde yaklaşık 250 milyon TL’lik bir zararın oluştuğunu söyledi.
Terme’de yaşanan sel felaketi, gündelik hayatı olumsuz etkilediği gibi ekonomik açıdan da büyük zarara yol açtı. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık üretimi ve tarım faaliyetleri selden büyük zarar gördü. Yıllık 30 bin ton fındık üretilen Terme’de bu yıl üretilen fındığın yarısı sele kapıldı ya da heyelan altında kaldı. Başkan Ali Kılıç, tarım arazileri, iş yerleri, konutlar, köprüler ve yollardaki masrafların da hesaplanmasının ardından tam zararın ortaya çıkacağını ifade etti.

“Terme 50-60 yıldır görülmeyen bir afeti yaşadı”
Terme’de çok büyük bir afet yaşandığının altını çizen Başkan Ali Kılıç, “Terme, 50-60 yıldır görülmeyen bir afeti yaşadı. Üst üste 2 defa sel oldu. Salıpazarı’ndan gelen sel sebebiyle Terme’de düz alandaki tarım arazilerinin en az yüzde 50’sinde fındık, soya ve çeltikte hasar oluştu. Üst kesimlerdeki tarlalarda da heyelan sonucu fındık aşağılara doğru aktı. Harmanda bulunan fındıklar da sel sularına kapılarak ziyan oldu. Şu anda kesin hasar tespit çalışmaları yapılmadı. Bizim gördüğümüz ve belirlediğimiz verilere göre Terme’deki fındık hasadının yüzde 50’sinin hasar gördüğünü düşünürsek, yaklaşık 170 milyon TL civarında fındıkta zarar oluştu. Daha tespit edemediğimiz soya, çeltik ve diğer tarım ürünler var. Çeltik de şu anda büyük yıpranma var” dedi.

“Sadece yol, açılma, menfez ve düzeltme gibi konularda bizim zararımız 30 milyon TL’nin üzerindedir”
Selde birçok zararın meydana geldiğinin altını çizen Kılıç, “Belediye olarak geçen afette uzmanlarla yaptığımız çalışma sonrasında yollarımızda yaklaşık 21 milyon TL civarında bir hasar belirlemiştik. AFAD’a bunu ilettik. AFAD’ın kendi yaptığı tespitte de masraf 19 milyon TL civarındaydı. Şu anda o para da bize gelmedi. Gelirlerimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu selde de Terme Belediyesinin yine sadece yol, açılma, menfez ve düzeltme gibi konularda bizim zararımız 30 milyon TL’nin üzerindedir. İnsanların evlerinde meydana gelen hasarlarla ilgili olarak da bugün Terme’de evine hiç girilemeyen, evinde hiç eşya kalmayan en az 250 tane konut var. Bunların maddi hasarı şu anda belli değil. İş yeri olarak baktığınız zaman Ticaret ve Sanayi Odasının bildirmesine göre 400 irili ufaklı dükkan selden hasar gördü” diye konuştu.

“Fındık ve tarım arazilerinde 250 milyon TL’lik bir zarar oluştu”
En büyük zararın fındık ve tarım alanlarında olduğunu ifade eden Kılıç, “Maddi hasar tam belli değil ama fındık ve tarım arazileriyle ilgili tahmin ediyorum 200-250 milyon TL civarında bir zararımız var. İş yerleri ve evlerle ilgili ise şu anda elimizde sayısal veriler var. Mali olarak henüz bir şey söyleyemiyoruz. Merkez’de Uludere ve Kazım Karabekir bölgesinde ulaşımla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Köybucağı bölgesinde uçan beton yolları var. Ara yollarda insanların evlerine ulaşamadığı, köprülerin ve menfezlerin yıkıldığı yerler var. Servis yolları ve güzergahı tamamen tahrip olmuş durumda. Okul zamanına da az kaldı. O yolların da biran önce açılması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesinin ve bizim tüm makinelerimiz bölgelerde çalışıyor. Önce acil durumdan başlayarak yaraları sarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Yılda 8 ton fındık üreten Salim Ergan ise şunları söyledi:
“Fındık üreticisi olarak büyük zarar gördük. Hem arazilerimiz su altında kaldı hem de fındıklarımız sele kapıldı. Üretimimizin yarısı gitti. 8 ton fındıktan 4 ton kadar fındık kaldı. Tarlalarımız su altında kaldığı için ileriki zamanlarda çürümeler de meydana gelecek. Zararımız çok büyük. Terme’de büyük bir hasar meydana geldi. Bu zararların yetkililerce giderilmesini bekliyoruz.”
Terme’de selin yaraları yavaş yavaş sarılmaya çalışılıyor.

Terme’de sel çiftçiyi vurdu

Terme’de sel çiftçiyi vurdu

Terme’de sel çiftçiyi vurdu

Terme’de sel çiftçiyi vurdu

Terme’de sel çiftçiyi vurdu

Terme’de sel çiftçiyi vurdu

Terme’de sel çiftçiyi vurdu

Terme’de sel çiftçiyi vurdu

Terme’de sel çiftçiyi vurdu

Terme’de sel çiftçiyi vurdu

Terme’de sel çiftçiyi vurdu

Terme’de sel çiftçiyi vurdu

Terme’de sel çiftçiyi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

CHP'li başkana silahlı saldırı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.