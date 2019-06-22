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Terme'de sel etkili oldu-4

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, tarım arazileri su altında kaldı. Sel suları nedeniyle 2 köprü yıkılırken, evlerinde mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

​Terme ilçesinde dün saat 01.00 sıralarında başlayan sağanak sele neden oldu. Kocaman ve Evci dereleri taştı. Taşkın nedeniyle evlerin zemin katları ve tarım arazileri su altında kaldı. Sakarlı, Evci, Karasu, Hüseyinmescit, Balsaray, Kazımkarabekir, Uludere, Bazlamaç mahalleleri büyük zarar gördü. İki köprü sel nedeniyle yıkıldı. Hüseyinmescit Mahallesi'nde 2 kişi sel nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Terme Belediyesi'nden yardım isteyen vatandaşlar, kepçe ile kurtarılmaya çalışıldı. Ancak sel sularının yüksekliği nedeniyle kepçe eve ulaşamadı. Bunun üzerine AFA'dan yardım istendi. AFAD ekiplerinin botla eve ulaşmaya çalışacağı belirtildi. Bu kişilerin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bölgede fındık ve sebze bahçeleri zarar görürken, bazı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da telef oldu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, selin zarar verdiği ilçedeki son durum hakkında bilgi verdi. Can kaybı olmadığı için şükrettiklerini söyleyen Başkan Kılıç, “Geceden bu yana sahadayız, can kaybı yok ama çok büyük ölçüde maddi hasar var. Belli bölgelerde su çekildikçe maddi hasarın boyutunu daha iyi gözlemliyoruz. Ev ve iş yerlerinde büyük oranda maddi hasar var. Çok şükür devletin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Hala kurtarmaya çalıştığımız insanlar da var su içinde kalan. Hüseyinmescit Mahalle'mizde mahsur kalan iki vatandaşımız var. Kepçe ile müdahale ettik ama su kepçenin boyunu aştığı için onları alamadık. Hayvanları da mahsur kalmış. AFAD’a haber verdik. Botla onları almaya çalışacağız. Kendileri ile konuştuk, sağlıkları, durumları iyi. Onları AFAD ekibi ile kurtaracağız” dedi.

İKİ KÖPRÜ YIKILDI

Özellikle Sakarlı, Evci, Karasu, Hüseyinmescit, Balsaray, Kazımkarabekir, Uludere, Bazlamaç mahallelerinin selden etkilendiğini söyleyen Başkan Kılıç, “Meteoroloji yine bu akşama kadar şiddetli yağmur uyarısı yapıyor. Biz tabi hazırlıklıydık tüm ekiplerimizle beraber. Gece teyakkuz halindeydik. Yağmur saat 01.00 gibi başladı, bizde tüm ekiplerimizle ayaktayız. Yıkılan bina yok ama, iki küçük köprümüz yıkıldı. Zarar gören beton yollarımız var” şeklinde konuştuk.

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