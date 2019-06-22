Terme'de sel etkili oldu-4

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, tarım arazileri su altında kaldı. Sel suları nedeniyle 2 köprü yıkılırken, evlerinde mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

​Terme ilçesinde dün saat 01.00 sıralarında başlayan sağanak sele neden oldu. Kocaman ve Evci dereleri taştı. Taşkın nedeniyle evlerin zemin katları ve tarım arazileri su altında kaldı. Sakarlı, Evci, Karasu, Hüseyinmescit, Balsaray, Kazımkarabekir, Uludere, Bazlamaç mahalleleri büyük zarar gördü. İki köprü sel nedeniyle yıkıldı. Hüseyinmescit Mahallesi'nde 2 kişi sel nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Terme Belediyesi'nden yardım isteyen vatandaşlar, kepçe ile kurtarılmaya çalışıldı. Ancak sel sularının yüksekliği nedeniyle kepçe eve ulaşamadı. Bunun üzerine AFA'dan yardım istendi. AFAD ekiplerinin botla eve ulaşmaya çalışacağı belirtildi. Bu kişilerin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bölgede fındık ve sebze bahçeleri zarar görürken, bazı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da telef oldu.