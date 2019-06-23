Terme'deki selin yaraları sarılıyor

Cansiparane çalışan ekiplere teşekkür eden Vali Kaymak, "Alanda arkadaşlarımız, tespitler yapılıyor, bir yandan da evlerden sular boşaltılıyor. Hatta çevre belediyelerden de destek aldık. 20-30 ekip evlerden su tahliye ederek vatandaşın hayatını normale döndürmeye çalışıyor." diye konuştu.

Terme Belediyesinde ilgili kurumlarla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan Kaymak, tüm ekiplerin vatandaşların mağdur olmaması için alanda çalışma yaptığını söyledi.

Sakarya, Miliç, Evci, Hüseyin Mescit ve Karasu mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymak ve beraberindekiler, ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Terme'deki sele ilişkin, "Alanda arkadaşlarımız, tespitler yapılıyor, bir yandan da evlerden sular boşaltılıyor. Hatta çevre belediyelerden de destek aldık. 20-30 ekip evlerden su tahliye ederek vatandaşın hayatını normale döndürmeye çalışıyor." dedi.

Vali Kaymak, devlet millet iş birliğiyle halkın yarasının sarılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Terme halkımıza geçmiş olsun diliyoruz. Can kaybı olmaması bizim için büyük bir teselli. DSİ Genel Müdürümüz ile sahayı gezdik. Bir kriz toplantısı yaparak iş bölümü yaptık. Sahada yapılacak işler var. Genel müdürümüz çalışmaların notlarını aldılar. İhalesi devam edecek işler var, yeni ihaleler yapılması gerekiyor, onları takip edecekler."

Vatandaşların arazilerinde sorunlar olduğunu aktaran Vali Kaymak, "Tespitleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz sular çekildikten sonra yapacak. 300 küsur hanede evlere su girmesi nedeniyle eşyaları zarar gören vatandaşlar var. Biz o vatandaşlarımızın hasar tespitini yaparak hükümetimizden, bakanlıklarımızdan ödenek isteyeceğiz." dedi.

Kaymak, yol ve köprülerin yanı sıra içme suları şebekelerinde de zararlar oluştuğunu ifade ederek, ekiplerin bunların giderilmesi içinde çaba sarf ettiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de ilçe halkına "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, en kısa sürede aksaklıkların giderilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.