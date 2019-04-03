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Termik santral davası görülmeye başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 18:13 | Son Güncelleme

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı, Alpu’ya kömürlü termik santralin yapılması planlanan alana ilişkin imar planı iptal davası Eskişehir 1.

Termik santral davası görülmeye başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı, Alpu’ya kömürlü termik santralin yapılması planlanan alana ilişkin imar planı iptal davası Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde görüşülmeye başlandı.
Büyükşehir Belediyesi avukatları tarafından bilirkişinin üstün kamu yararı gözeterek mahkeme heyetine sunduğu raporun, iddiaları destekler nitelikte olduğu ve 1/100.000 ölçekli planın iptal edilmesi dolayısıyla santralin yapımının iptali konusunda önemli dayanacak olacağı ifade edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na açılan davanın duruşmasında, bilirkişi heyetinin yaptığı keşif sonucu hazırlanan rapor mahkemeye sunulmuştu. Bilirkişi heyetinin mahkemeye sunduğu raporda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan ve Bakanlık oluru ile onaylanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında yapılan değişikliğin şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı ve üstün kamu yararı amacı taşımadığı vurguladı.

TEMA Vakfı ve TMMOB ve Beyazltınlı çiftçiler’de dava açtı
Eskişehir’de yapılması planlanan Alpu Kömürlü Termik Santrali ve Kömür Madenciliği Projesi’nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptali sebebiyle TEMA Vakfı, TMMOB ve Beyazaltınlı çiftiler tarafından da açılan dava bugün Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanığı’na açılan davanın duruşmasına; taraf avukatları ve STK üyeleri katıldı. Açılan aynı iptal davaların diğer duruşmalarına yarın da devam edileceği öğrenildi.
Dava sonrası bazı çevreci örgütler, mahkeme binası önünde parkart açtılar.

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