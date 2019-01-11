Termik santralde 2 işçinin ölümünde, 5 kişi hakkında hapis talebi

Taylan YILDIRIM- Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde, 2 işçinin öldüğü, 9 işçinin yaralandığı kazayla ilgili, 5 yönetici hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yatağan'ın Şahinler Mahallesi'ndeki termik santralde, geçen 19 Temmuz'da meydana gelen olayda, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu işçiler Seray Şimşek ile Sezgin Kılıç hayatını kaybetti, 9 işçi de yaralandı. Göçük sonrasında olay yerinde incelemelerde bulunan savcı, hem bilirkişi hem de uzmanların raporlarının ardından iddianameyi hazırladı.

İddianamede, işletme mühendisi Ali D., bakım müdürü Murat Ü., ölçü kontrol mühendisi Rıdvan E.A., iş güvenliği uzmanı Semiha D. ve genel müdür yardımcısı Serdar T. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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